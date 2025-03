Joao Almeida na zaključnem vzponu ugnal Jonasa Vingegaarda

Prireditelji kolesarske dirke Pariz - Nica so zaradi toče najprej prekinili četrto etapo med krajema Vichy in La Loge des Gardes, v nadaljevanju pa je zmagal Portugalec Joao Almeida, klubski sotekmovalec slovenskega asa Tadeja Pogačarja v ekipi UAE Team Emirates - XRG. Rumeno majico je oblekel Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Organizatorji so približno 45 km pred ciljem prekinili današnjo preizkušnjo zavoljo nevihte s točo. Kolesarje so najprej pozvali, da etapo nadaljujejo z zmerno hitrostjo, nato pa zaradi izjemno nevarnega in spolzkega cestišča povsem ustavili karavano. Po dolgih pogovorih prirediteljev dirke z vodilnimi moštvenimi osebami so etapo vendarle nadaljevali 28,8 km pred ciljem v smučarskem središču Allier.

Na 6,7 km dolgem sklepnem vzponu na 1077 m visoki La Loge des Gardes je imel največ moči 26-letni Almeida, ki je dosegel 14. etapno zmago v svoji karieri, drugo mesto pa je s sekundo zaostanka osvojil Vingegaard.

João Almeida botou lume em Jonas Vingegaard 🔥pic.twitter.com/egAsSYVcGw — B24 (@B24PT) March 12, 2025

Osemindvajsetletni Danec, zmagovalec dirke po Franciji v letih 2022 in 2023, je prevzel vodstvo v generalni razvrstitvi, na drugem mestu je s petimi sekundami zaostanka njegov moštveni kolega iz ZDA Matteo Jorgenson.

Novi vodilni na dirki. Foto: Guliverimage

Edini slovenski kolesar na preizkušnji od francoske prestolnice do Azurne obale Matevž Govekar (Bahrain Victorius) je na današnji etapi s 14:57 minute zaostanka zasedel 100. mesto, v generalni razvrstitvi pa je na 111. mestu (+19:47).

V četrtek bo na sporedu razgibana peta etapa v dolžini 203,3 km med krajema Saint-Just-en-Chevalet - La Cote-Saint-Andre. Osemdnevna dirka se bo končala v nedeljo na krožni dirki okoli Nice.