Gal Glivar večji dele etape v begu, zmagal Fredrik Dversnes

Norvežan Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) je zmagovalec pete etape kolesarske dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Na razgibani trasi od Ascoli Picena do Pergole (205 km) je Norvežan zdržal nalet glavnine iz ubežne skupine. Skupina s favoriti je ciljno črto prečkala sedem sekund za njim.

Večji del etape je bil v ubežni skupini s Fredrikom Dversnesom tudi Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck). Sedmerica ubežnikov je imela slabih sedem minut naskoka sredi etape, a je glavnina na zadnjem klancu Monterolo pospešila in ujela večino tekmovalcev na čelu, tudi Glivarja.

Gal Glivar Foto: osebni arhiv "Načrtovali smo beg, saj je bila ta etapa prava za ubežnike. Poskušali smo, a bili malce prekratki. Zagotovo bomo še poskušali," je v odzivu za Eurosport dejal 22-letni Glivar, ki je imel v begu tudi moštvenega kolega. "Šel sem na polno na klancu, a nato so me prehiteli z veliko hitrostjo. Skušal sem ostati v stiku, a ni šlo. Škoda, da nisem mogel zdržati z Dversnesom. Vedel sem, da je zelo močan. Skušal sem mu slediti, a ni bilo uspeha."

Čez vrh zadnjega klanca je prvi prišel prav Dversnes in ob neodločni skupini najmočnejših zasledovalcev zadržal prednost na spustu ter nato po ravnem do cilja v Pergoli. Zanj je to peta zmaga v karieri in prva v svetovni seriji kolesarstva. Drugi je ciljno črto z zaostankom sedmih sekund prečkal Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), tretji pa je bil Španec Roger Adria (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Fredrik Dversnes Foto: Guliverimage Do te etape vodilni v seštevku Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) je imel v zadnjem kilometru težave s sneto verigo in je precej zaostal za vodilno skupino. Kljub temu je zaradi pravila zadnjih kilometrov lahko obdržal modro majico vodilnega s časom zasledovalne skupine. V skupnem seštevku ima Ganna še naprej 22 sekund naskoka pred Špancem Juanom Ayusom (UAE Team Emirates-XRG) ter 29 pred Italijanom Antoniom Tiberijem (Bahrain-Victorious).

Slovencev ni v ospredju. Na dirki ob Glivarju nastopata še dva, Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) in Luka Mezgec (Jayco AlUla), ki pa sta bila v službi svojih kapetanov. Veliko dela je v lovu na ubežnike v zadnji tretjini etape opravil predvsem Novak. V soboto bo na sporedu najbolj zahtevna etapa na dirki od Cartoceta do Frontignana (163) s ciljnim vzponom, dolgim 7,6 km s povprečnim naklonom 7,9 %.