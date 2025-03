Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zaradi bonifikacij izgubil vodstvo v skupnem seštevku dirke po Kataloniji, a je z bočnim vetrom zaznamovano ravninsko peto etapo od Paulsa do Amposte varno končal v času zmagovalca. Največ moči v sprintu manjše skupine je imel Britanec Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike).

Etapa do Amposte je v zadnji tretjini ponujala priložnost za napade v bočnem vetru. Tako se je glavnina začela trgati okoli 25 km pred ciljem, v ospredju pa je bil varno tudi Primož Roglič z nekaj ekipnimi kolegi ter ostalimi kandidati za skupno zmago.

Ciljno črto je skupina nekaj več kot 30 kolesarjev v ospredju prečkala 40 sekund pred zasledovalci, največ moči v sprintu pa je imel 19-letni Matthew Brennan, zmagovalec že prve etape na tej dirki.

Za 19-letnika je to v prvi poklicni sezoni tretja zmaga v karieri, potem ko je pred katalonsko pentljo slavil še pred osmimi dnevi na VN Denaina v Franciji.

Drugo mesto je v sprintu zasedel Nizozemec Tibor del Grosso (Alpecin-Deceuninck), tretje pa Čeh Pavel Bittner (Picnic PostNL). Roglič je ciljno črto prečkal kot 14.

Takšna je bila 5. etapa (Paüls–Amposta, 172 km):

Foto: zajem zaslona V tesnem boju za skupno zmago sta imela pred današnjim dnem enak čas Roglič in španski as Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG), ki sta na obeh dosedanjih etapah z ciljnim vzponom končala na prvih mestih. Tokrat je bonifikacijsko sekundo na vmesnem sprintu 15 km pred koncem vzel Španec in znova oblekel majico vodilnega.

Juan Ayuso se je znova povzpel na vodilni položaj. Foto: Guliverimage

V seštevku ima tako sekundo naskoka pred Rogličem, tretji pa je Španec Enric Mas (Movistar) z zaostankom 21 sekund.

Na dirki nastopajo še trije Slovenci, a niso v ospredju skupnega seštevka. Jan Tratnik je v službi kapetana Rogliča, Domen Novak skrbi za Ayusa, Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) pa je iskal priložnosti v ravninskih etapah, ki jih do konca zdaj ne bo več. V četrtek je odstopil Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), potem ko zaradi bakterijske okužbe na stopalu ni začel četrte etape.

V soboto bo na sporedu zahtevna etapa od Berge do Queralta (159 km) s ciljnim vzponom. V nedeljo bo za konec sedemdnevne preizkušnje na spored še kratka, a eksplozivna etapa v Barceloni s številnim prečkanjem slovitega klanca na Montjuic.

