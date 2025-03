Preostali slovenski kolesarji na dirki po Kataloniji so danes opravljali vloge pomočnikov, še posebej se je izkazal Domen Novak, ki je vlekel ekipo UAE Emirates in z njo glavnino na najtežji klanec dneva, Coll de la Creueta. Novak je bil danes v etapi 142. Matevž Govekar (Bahrain – Victorious) je končal mesto pred Novakom, oba sta imela 26:22 zaostanka za zmagovalcem. Gal Glivar (Alpecin – Deceuninck) je bil s 25:44 zaostanka 122., drugi najboljši Slovenec v etapi pa je bil Rogličev pomočnik pri Red Bull – BORI – hansgrohe Jan Tratnik na 83. mestu (+ 16:02).

Roglič je zdaj drugi v skupnem seštevku, za vodilnim Ayusom ima šest sekund zaostanka. "Do zdaj nisem napadal niti še bonifikacijskih sekund," je 35-letni Zasavec dejal pred današnjo etapo in dodal, da se ne prišteva med favorite. Morda se to zdaj spremeni in bo v nadaljevanju dirke bolj agresiven.

Že jutri ima novo priložnost na 188,7 kilometra dolgi gorski etapi od Sant Vicenca de Castelleta do Montserrata, ki se bo končala z zaključnim vzponom prve kategorije.

Dirka po Kataloniji, potek 3. etape:

Cilj: Marc Soler je v zaključku etape pripravil sprint za Juana Ayusa, Roglič se je spustil v boj za etapno zmago, po izjemnem sprintu pa je ta pripadla mlademu Špancu, ki je bil le za drobec hitrejši čez ciljno črto.

Zadnji kilometer – trojica je le nekaj metrov pred bližajočo se glavnino.

3 km do cilja – Kolesarji so opravili z najtežjim delom vzpona La Molina, zdaj so celo na krajšem spustu, a jih za konec čaka še eksploziven zaključek navzgor. Kuss, Soler in Fortunato imajo 14 sekund prednosti pred zasledovalci.

4 km do cilja – Bennett je odpadel, Solerju in Fortunatu pa se je v vodstvu pridružil Sepp Kuss. Trojica ima nekaj deset metrov prednosti pred zasledovalci.

4,7 km do cilja – Marc Soler se poskuša otresti Bennetta in Fortunata, a tudi glavnina z Rogličem ni prav daleč.

6,7 km do cilja – Iz glavnine je zdaj skočil Gerorge Bennett (Israel - Premier Tech), za njim sta se odpeljala Marc Soler (UAE Emirates) in Lorenzo Fortunato (Atsna). Trojica ima manjšo prednost pred glavnino.

8 km do cilja – Kussov poskus ni obrodil sadov, Roglič se tesno drži Juana Ayusa, glavnina je vse bolj razredčena.

8,8 km do cilja – V vodstvo se je odpeljal Američan Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike), sledi mu Avstralec Ben O'Connor (Jayco AlUla). V glavnini ni nobene panike.

9 km do cilja – Končan je tudi beg Bruna Armiraila, zdaj se v razredčeni glavnini vrstijo napadi.

12 km do cilja – Kolesarji so že na zaključnem vzponu najdaljše etape letošnje Dirke po Kataloniji. Na La Molino se je Armirail zagnal le še 48 sekund pred glavnino, na čelu te pa so kolesarji moštva UAE Emirates.

27 km do cilja – Glavnina je ujela Germanija, Molenaarja in Wenzla, spredaj ostaja le še Armirail, ki ima 1:39 prednosti.

33 km do cilja – Bruno Armirail (Decathlon - AG2R La Mondiale) je osvojil gorski cilj ekstra kategorije La Crueta, prelaz je prečkal 1:30 pred trojico zasledovalcev in dobri dve minuti pred glavnino.

Izidi gorskega cilja Coll de la Crueta (ekstra kategorija):

1. Armirail 26 točk

2. Wenzel 20

3. Molenaar 16

4. Germani 14

5. Torres 12

6. Sivakov 10

…

42 km do cilja – Še dobrih osem kilometrov kolesarje loči od vrha Cruete, Novak se je na čelu glavnine izčrpal, tempo zdaj diktira ekipa Lotto, v solo vodstvo pa se je naprej odpeljal Bruno Armirail (Decathlon-AG2R La Mondiale), ki zdaj vozi 55 sekund pred preostalimi tremi ubežniki in 2:55 pred glavnino. Ob Novaku je v glavnini popustil še en Slovenec, Gal Glivar (Alpecin - Deceuninck).

50 km do cilja – Na čelu glavnine tempo diktira Domen Novak (UAE Emirates - XRG), prednost ubežne četverice (Bruno Armirail, Mats Wenzel, Alex Molenaar in Lorenzo Germani) pa je padla pod dve minuti.

55 km do cilja - Kolesarji so že na najtežjem vzponu dneva, plezajo na Coll de la Crueta (20,3 km, 5,1-odstotni povprečni naklon), vodilna četverica pa ima še 2:13 prednosti pred glavnino.

62 km do cilja – Ubežna četverica je Batallolo prečkala 2:30 pred glavnino. Na čelu te so večinoma kolesarji moštev UAE Emirates - XRG in Lotto.

Izidi gorskega cilja, Coll de la Batallola (III. kategorija):

1. Wenzel 3 točke

2. Armirail 2

3. Molenaar 1

70 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na La Batallolo, ubežna četverica ohranja dobre štiri minute prednosti pred glavnino.

Roglič se spominja predvsem bolečine

Kako se spominja zadnjega obiska La Moline? "Predvsem se spominjam bolečine," je v smehu za Eurosport odgovarjal Primož Roglič. Na tem klancu je leta 2023 priznal premoč Remcu Evenepoelu, a takrat zmagal na Dirki po Kataloniji. "Danes ne pričakujem nič drugega, jasno je, da fantje letijo, so hitri … Bomo videli, kako bo. Ne prištevam se med favorite, ampak bomo videli, dan bo dolg in naporen, ampak prihaja še nekaj takšnih. Če bom imel noge, bom seveda kaj poskusil, vsekakor bo bitka," o zaključnem vzponu še pravi slovenski as.

85 km do cilja – Kolesarji se bližajo začetku vzpona na Coll de la Batallola (III. kategorija), prednost ubežne četverice pa je padla na štiri minute in 20 sekund. V glavnini je medtem padel Nizozemec Bart Lemmen (Visma | Lease a Bike), a hitro spet sedel na kolo in nadaljuje dirko. Tudi Lennert Van Eetvelt (Lotto), eden od favoritov za današnjo zmago, je imel okvaro kolesa, pa se je hitro priključil glavnini, dirko pa je končal Kitajec Haoyu Su (Astana).

130 km do cilja – Mats Wenzel je dobil leteči šprint (Horta d'Avinyo) 22-letni kolesar iz Luksemburga ima danes očitno prave noge, pobral je tri točke in tri sekunde časovnega odbitka. Ubežna četverica je imela še pet minut in pol prednosti pred glavnino. Na čelu te se izmenjujejo kolesarji moštev Lotto in UAE Team Emirates - XRG.

Uvrstitev na letečem šprintu:

1. Mats Wenzel (LUX) Kern Pharma 3 točke/3 bonifikacijske sekunde

2. Lorenzo Germani (ITA) Groupama-FDJ 2/2

3. Alex Molenaar (NED) Caja Rural-Seguros RGA 1/1

Nekaj težav so imeli pri moštvu Bahrain Victorious. Lenny Martinez je imel težave s kolesom, ki so jih hitro rešili, je pa ekipa zdaj oslabljena, saj je zaradi posledic padca v začetku etape z dirke odstopil Rainer Kepplinger.

136 km do cilja – Po uvodnih dveh urah dirkanja je povprečna hitrost kolesarjev 36 kilometrov na uro.

144 km do cilja – Ubežniki imajo nekaj manj kot šest minut prednosti (5:45). V glavnini tempo narekujejo Lotto Squad in ZAE Emirates-XRG.

156 km do cilja – Kolesarji so opravili s prvimi kategoriziranim klancem - Coll d'Estenalles. Prednost štirih ubežnikov je padla pod šest minut.

1. Mats Wenzel (LUX) Kern Pharma

2. Bruno Armirail (FRA) Decathlon-AG2R La Mondiale

3. Lorenzo Germani (ITA) Groupama-FDJ

4. Alex Molenaar (NED) Caja Rural-Seguros RGA

...

164 kilometrov do cilja - Razdalja med ubežniki znaša že več kot šest minut.

179 kilometrov do cilja - Ustvarila se je skupina štirih ubežnikov Bruno Armirail (Decathlon-AG2R La Mondiale), Mats Wenzel (Kern Pharma), Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA) in Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), ki imajo trenutno dve minuti prednosti.

12:00 Pozdravljeni, začela se je 3. etapa Dirke po Kataloniji, ki zna biti zelo zanimiva.