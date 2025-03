Roglič in Ayuso spet sprintala, zmaga pa tokrat Slovencu!

"Bila je še ena zahtevna etapa z nadležno hitrim tempom od starta. Očitno pa mi je spet nekaj ostalo za konec, saj sem zmagal. Prihajajo še težki dnevi, trenutno nam gre dobro, sem v dobrem položaju, o zmagi na dirki pa še ne razmišljam. Razlike so zelo majhne, tega ne moreš nikoli vedeti, lahko se mi Juan odpelje za minute, morda se jaz njemu … Bomo videli," je takoj po zmagi, svoji 89. profesionalni, prirediteljem dirke povedal Primož Roglič, ki zdaj vodi tudi v skupnem seštevku dirke, a z istim časom, kot ga ima Juan Ayuso.

Razburljiv zadnji kilometer četrte etape:

📹Reviu l'últim km de l'arribada a @FGC_Montserrat amb el segon duel entre @rogla i @juann_ayuso ! 💥Disfruta del último km de etapa en Montserrat en la #VoltaCatalunya104 ⛰️ 🙌Relive the last km of today's stage, where Primoz Roglic @RBH_ProCycling has conquered the lead!

Roglič in Ayuso sta spet potrdila, da sta najmočnejša kolesarja na letošnji Dirki po Kataloniji. Slovenec, ki je katalonsko dirko osvojil že leta 2023, je na zadnjem vzponu današnje 188,7 kilometra dolge etape od Sant Vivenca de Castelleta do samostana Montserrat zlahka odgovarjal na napade Juana Ayusa in mu nato v ciljnem sprintu vrnil za včerajšnji poraz. Tretji je bil danes Španec Ernic Mas (Movistar), ki se je na tretje mesto prebil tudi v skupnem seštevku.

Rogličev pomočnik pri moštvu Red Bull – BORA – hansgrohe Jan Tranik je bil danes 57. (+ 7:55), Ayusov pri UAE Emirates – XRG Domen Novak 140., mesto pred njim pa je v cilj pripeljal Matevž Govekar (Bahrain – Victorious). Na dirki pa ni več Gala Glivarja (Alpecin – Deceuninck), ki današnje etape zaradi bakterijske infekcijske okužbe na nogi sploh ni začel.

Tratnik je v skupnem seštevku 96. (+ 39:12), Govekar 127. (+ 56:04) in Novak 142. (+ 1;09:48).

Jutri je na sporedu etapa, v kateri se bodo za zmago najverjetneje pomerili sprinterji. Peta etapa, 172 kilometrov dolga preizkušnja od Paülsa do Amposte, ima še en kategoriziran klanec v začetku dneva, druga polovica pa je bolj ali manj ravninska, sploh pa zadnjih 25 kilometrov.

Dirka po Kataloniji, potek 4. etape

Cilj: Primož Roglič je napad sprožil 500 metrov pred ciljem, z Ayusom sta spet sprintala za zmago, a je bil tokrat Slovenec zbran in je osvojil etapo!

Zadnji kilometer: Roglič in Ayuso se spet pripravljata na zaključni sprint. Sledijo jima Landa, Mas, Lopez, Van Eetvelt, Martinez in Gall.

1,5 km do cilja – Ko sta se Landa in Mas približala vodilni dvojici, je pospešil Roglič. Ayuso ostaja s Slovencem, zasledovalcev pa sta se otresla.

2,5 km do cilja – Ayuso je sprožil napad, Roglič je malce okleval, nato pa Španca zlahka ujel. Vodilnemu dvojcu sledita Mikel Landa in Enric Mas.

3 km do cilja – Adam Yates je prevzel mesto na čelu glavnine in je še zadnji pomočnik Juana Ayusa pri UAE Emirates – XRG, Primož Roglič ostaja blizu, ob sebi ima še enega pomočnika. Vodilni Steinhauser bo vsak čas ujet.

5 km do cilja – UAE Emirates - XRG diktira silovit tempo, pred skupino favoritov – v tej se Roglič drži Juana Ayusa – je zdaj le še Steinhauser, a ima le še dobrih 20 sekund prednosti.

6 km do cilja – Glavnina je ujela Boucharda, Rollanda, Van den Broeka in Parro, pred njo sta zdaj le še Steinhauser in Staune-Mittet. Nemec ima še kakšnih 50 sekund prednosti pred zdaj že močno razredčeno glavnino. Na čelo te pa so se postavili člani moštva UAE Emirates – XRG.

8 km do cilja – Kolesarji so že zagrizli v zaključni klanec, Steinhauser se je otresel Staune-Mitteta in zdaj vozi sam v vodstvu, 35 sekund pred četverico zasledovalcev in dobro minuto pred glavnino, ki jo zdaj vleče Ethan Hayter (Soudal Quick-Step)

13 km do cilja – Steinhauser in Staune-Mittet imata še 35 sekund prednosti pred Bouchardom, Rollandom, Van den Broekom in Parro, medtem ko so preostali člani ubežne skupine popustili in so že v glavnini. Ta zmanjšuje zaostanek in je zdaj le še 1:45 za čelom dirke, bliža pa se že začetek ciljnega vzpona na Montserrat.

25 km do cilja – Dirka se je razživela, Steinhauser in Staune-Mittet ohranjata 40 sekund prednosti pred zasledovalci, to pa so zdaj Bouchard, Rolland, Van den Broek in Parra, ki so se nekoliko oddaljili Kämni, Germaniju, Svestad-Bardsenhu, Harradi in Fagundezu. Tudi glavnina pospešuje in je zdaj še dobri dve minuti za čelom dirke.

Roglič vesel, da je dobil potrditev

"Bil je dolg in naporen dan, a sem na koncu vseeno imel dovolj moči za sprint. Bil je tesen, vesel sem, videl sem, kje sem, in veselim se naslednjih dni. Vedno je lepo dobiti potrditev, da se stvari premikajo v pravo smer. Danes? Bomo videli, kako se bodo stvari razvijale, če bom imel noge za dober zaključek, bom šel, sicer pa ne," je za Eurosport pred današnjo etapo povedal sproščeni Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), ki v skupnem seštevku za Ayusom zaostaja šest sekund.

45 km do cilja – Nemec Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) in Norvežan Johannes Staune-Mittet (Decathlon-AG2R La Mondiale) v ospredju dobro sodelujeta in počasi povečujeta prednost pred preostalimi ubežniki. Zdaj vozita že 45 sekund pred zasledovalci, ti pa imajo še vedno okoli tri minute prednosti pred glavnino.

55 km do cilja – Steinhauser in Staune-Mittet se zdaj vozita pol minute pred zasledovalci in 3:24 pred glavnino. Na čelu te tempo diktirajo kolesarji moštva UAE Team Emirates – XRG.

Izidi gorskega cilja, Turo del Puig (II. kat.):

1. Steinhauser 5 točk

2. Staune-Mittet 3

3. Parra 2

4. Herrada 1

66 km do cilja – Kolesarji se zdaj vzpenjajo na Turo del Puig, prvi kategoriziran klanec dneva (II. kategorija), iz skupine ubežnikov sta napadla Steinhauser in Staune-Mittet, ki pa imata majhno prednost pred zasledovalci. Glavnina še vedno zaostaja nekaj več kot tri minute.

82 km do cilja – Ubežna skupina, v kateri so Lennard Kämna (Lidl-Trek), Johannes Staune-Mittet (Decathlon-AG2R La Mondiale), Geoffrey Bouchard (Decathlon-AG2R La Mondiale), Brieuc Rolland (Groupama-FDJ), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Frank van den Broek (Picnic-PostNL), Embret Svestad-Bårdseng (Arkéa-B&B Hotels), Jesús Herrada (Cofidis), José Félix Parra (Kern Pharma), Diego Uriarte (Kern Pharma) in Eric Antonio Fagúndez (Burgos-Burpellet-BH), ima 3:25 prednosti pred glavnino.

To pomeni, da je virtualno vodstvo v skupnem seštevku dirke prevzel Norvežan Svestad-Bårdseng, ki je imel pred današnjo etapo 2:50 zaostanka za vodilnim Juanom Ayusom (UAE Team Emirates – XRG).

130 km do cilja: V ospredju se je izoblikovala skupina 12 kolesarjev, med katerimi je tudi Lennard Kämna (Lidl - Trek), ki se v karavano vrača po obsežnih poškodbah, ki jih je aprila lani utrpel na pripravah na kanarskem otoku Tenerife. Ubežna skupina ima 2:40 minute pred glavnino.



12.55: Pozdravljeni! V mestu Sant Vicenc de Castellet se je začela zahtevna 5. etapa Dirke po Kataloniji. Kolesarje čaka 188,7 kilometra in okoli tri tisoč višinskih metrov. Tudi danes bo cilj na vrhu vzpona, tokrat na Montserrat, kamor vodi 8,8 kilometra dolga cesta z dokaj enakomernim, 6,6-odstotnim povprečnim naklonom.



Primož Roglič, drugi v skupnem seštevku, je bil pred startom dobro razpoložen:

🇪🇸 #VoltaCatalunya104



🇪🇸 #VoltaCatalunya104

Primož on that finale yesterday 🤏🏼

Že pred etapo so iz ekipe Alpecin-Deceuninck sporočili, da bodo trije njihovi kolesarji zaradi zdravstvenih težav dirko predčasno končali. Med njimi je tudi 22-letni slovenski kolesar Gal Glivar, ki se spopada z bakterijsko infekcijsko okužbo na nogi in potrebuje antibiotike. Med etapo je odstopil tudi njegov moštveni kolega Kaden Groves.

🚨 Update from @VoltaCatalunya 🚨



Unfortunately, three of our riders won’t be starting today, leaving us with four riders in the race.



📌 Quinten Hermans is dealing with a viral throat infection.



📌 Gal Glivar has a bacterial skin infection on his foot and needs antibiotics.… pic.twitter.com/5qoXgNWOvf — Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) March 27, 2025