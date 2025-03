Ayuso Rogliča strl na njegovem terenu: Vedel sem, da moram počakati čisto do konca

Juan Ayuso je Primoža Rogliča, zmagovalca Katalonije leta 2023, prehitel prav na ciljni črti in prevzel vodstvo v skupnem seštevku dirke. Bilo je tako tesno, da je o zmagovalcu odločal fotofiniš. Kot je novi vodilni na dirki povedal po etapi, je tak scenarij pričakoval.

Foto: Guliverimage

"Vedel sem, kakšne bodo okoliščine na cilju na La Molini, zato se tudi nisem želel premakniti v ospredje. Vedel sem, da moram počakati čisto do konca, po dobrem delu ekipe je bilo zelo pomembno doseči zmago. Čeprav je glavni cilj zmaga v skupnem seštevku dirke, pa je na tej dirki zaradi bonifikacijskih sekund tudi etapna zmaga zelo pomembna. V zadnjih letih so dirko že odločile sekunde (leta 2023 je Roglič Remca Evenepoela ugnal za pičlih šest sekund), zato je bila zmaga ključnega pomena," je v cilju razlagal 22-letni španski as, ki je včeraj Rogliča strl na njegovem najljubšem terenu, v pogovoru z mediji pa se je 13 let starejšemu kolegu zahvalil za pošten sprint. "Primož se je vedel kot pravi šampion. Kdo drug bi me morda hotel zapreti ali celo prisiliti v padec, on pa je sprintal zelo pošteno," je izpostavil Ayuso.

Kako globoko v rdeče je Ayuso zapeljal v zadnjih metrih etape, zgovorno priča spodnji posnetek:

Roglič je po 2. mestu v etapi zdaj napredoval na drugo mesto v skupnem seštevku, za vodilnim Ayusom ima šest sekund zaostanka. "Do zdaj nisem napadal niti še bonifikacijskih sekund," je 35-letni Zasavec dejal pred današnjo etapo in dodal, da se ne prišteva med favorite. Morda se to zdaj spremeni in bo v nadaljevanju dirke bolj agresiven.

Že danes ima novo priložnost na 188,7 kilometra dolgi gorski etapi od Sant Vicenca de Castelleta do Montserrata, ki se bo končala z zaključnim vzponom prve kategorije.

Roglič je v kratki izjavi za RTV Slovenija po etapi dejal, da se počuti 'ok', pohvalil formo moštvenih kolegov in se pošalil, da je v bližini cilja tudi smučarska skakalnica. Kar zadeva dirko je priznal, da je na startni listi ogromno močnih kolesarjev in da vse skupaj ni bilo najlažje.

