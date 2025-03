Močno skrajšana etapa Američanu, Primož Roglič ostaja drugi v skupnem seštevku

Šesta, kraljevska etapa dirke po Kataloniji, bi morala biti vrhunec letošnje izvedbe, a je vreme močno ukrojilo traso. S 160 kilometrov so jo prireditelji sprva skrajšali na 118,6 kilometra, a obdržali tri od štirih kategoriziranih klancev, kasneje pa se je izkazalo, da je veter v gorah prenevaren (v sunkih tudi preko 100 km/h!), zato so črtali vse vzpone, in kot tretjo možnost izbrali 146 kilometra dolgo traso s startom in ciljem v Bergi. Tudi te možnosti naposled po posredovanju kolesarjev, ki jih je zastopal Primož Roglič, niso izkoristili, tekmovalci so tako odpeljali le en 60-kilometrski krog okoli Berge, pa še v tem je bilo 35 kilometrov vožnje nevtralizirane.

"To je bil eden najbolj čudnih dni v moji karieri. Najprej dirkamo, potem ne, potem delamo kratek krog, nato dolgega ... Nazadnje smo odpeljali teh 30 kilometrov. Iskreno povedano, sem bil eden tistih, ki sem navijal, da danes sploh ne startamo, ko smo izvedeli za veter, a to je le dirka svetovne serije in moja prva zmaga na tej ravni, zato je zelo posebna," je po zmagi povedal Quinn Simmons.

V nedeljo bo v Barceloni za konec sedemdnevne preizkušnje na sporedu še kratka, a eksplozivna etapa s številnimi prečkanji slovitega klanca na Montjuic. Zaradi nogometne tekme med Barcelono in Girono so etapo skrajšali na zgolj 88 kilometrov.

Dirka po Kataloniji, potek 6. etape:

Cilj: Američan Quinn Simmons (Lidl - Trek) je zadržal majhno prednost do cilja in se veselil zmage na močno skrajšani šesti etapi 104. Dirke po Kataloniji.

Zadnji kilometer: V vodstvo se je odpeljal Američan Quinn Simmons (Lidl - Trek).

3,6 km do cilja - Nekaj kolesarjev je močno pospešilo in raztrgalo glavnino. Majnšo prednosti ima močna skupina.

10 km do cilja - Glavnina je ujela tudi Verono in Van den Broeka.

13 km do cilja – V ospredju sta ostala le še Verona in Van den Broke, s tem, da Nizozemec ne želi sodelovati v izmenjavah, saj njegova ekipa Picnik PostNL danes stavi na sprinterja Pavla Bittnerja. Dvojica ima majhno prednost pred glavnino. Na čelu te se izmenjujeta moštvi Ineos Grenadiers in Movistar.

22 km do cilja – Vodilni trojici se je pridružil še Španec Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), na čelu glavnine pa je Omar Fraile (Ineos Grenadiers). Kraljevska gorska etapa se je tako po težavah z vetrom spremenila v še eno sprintersko.

23 km do cilja – Španec Carlos Verona (Lidl – Trek) je prvi sprožil napad in se odpeljal glavnini, pridružila sta se mi še Nizozemec Frank van den Broek (Team Picnic PostNL) in Francoz Remy Rochas (Groupama – FDJ). Trojica si je hitro privozila deset sekund prednosti pred glavnino.

15.56 - Komisar dirke je sprejel predlog kolesarjev in dal znak za začetek dirke! Tekmovalci se bodo danes tako pomerili le za etapno zmago, časi za skušni seštevek bodo šteli le v zadnjih petih kilometrih skrajšane etape. Odpeljali bodo le en krog.

15.40 - Roglič se je kot predstavnik kolesarjev odpeljal do komisarja dirke in predlagal, da se dirka po prvem 60-kilometrskem krogu konča, v zadnjih petih kilometrih naj bo borba za etapno zmago, a brez upoštevanja časovnih zaostankov. Videti je, da vodstvo vztraja pri tem, da kolesarji odpeljejo dva kroga. Če bodo razmere to dopuščale, bodo v drugem dirkali zares.

15.00 - Prireditelji so še enkrat spremenili traso, po novem je šesta etapa dolga 146 kilometrov, začela se je v Bergi, kjer naj bi se tudi končala.

Primož Roglič: Bomo danes sploh dirkali?

"Vsi smo se veselili težke gorske etape, ampak je varnost na prvem mestu, kajne. V zaključku etape danes razmere niso varne. Za zmago in bonifikacijske sekunde mi je precej vseeno, najprej bomo videli, ali bomo danes sploh dirkali, nato se bomo osredotočili na nedeljo," je prirediteljem pred etapo povedal Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe).

Start: Kolesarji so se s starta pognali šele ob 14.13, a dirka se še ni začela. Tekmovalci so v prvem od dveh 60-kilometrskih krogov, prireditelji pa še ugotavljajo, če so razmere na trasi sploh primerne za izvedbo etape. Dokler se ne prepričajo, so kolesarji v tako imenovani nevtralni vožnji.

Na startu danes ni bilo Matthewa Brennana (Visma | Lease a Bike), Felixa Galla (Decathlon AG2R La Mondiale), Brieuca Rollanda (Groupama – FDJ), Nilsa Eekhofa (Team Picnic PostNL) in Jona Aberasturija (Euskatel – Euskadi).