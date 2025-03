Primož Roglič in Juan Ayuso sta bila imenitno bitko na letošnji kolesarski Dirki po Kataloniji, a je Slovenec v zadnji etapi pokazal, da je močnejši. To je priznal tudi mladi španski as, ki v nedeljo ni imel najboljših nog, kot je razkril, ob tem pa je naredil še taktično napako. Odličen slovensko-španski dvoboj pa je tudi imenitna napoved Dirke po Italiji, kjer s bosta Roglič in Ayuso pomerila še enkrat.

"Danes nisem imel najboljših nog, ampak me je v začetku pomagala ekipa. Najprej smo izgubili prvi leteči sprint, pa nato dobili drugega, zato sem ostal v vodstvu, nato pa je Red Bull začel kolesariti ofenzivno," je o dogajanju na zadnji etapi letošnje Dirke po Kataloniji povedal Ayuso, 22-letni adut moštva UAE Team Emirates – XRG.

"Danes je bil najmočnejši, kapa dol"

V ključnih trenutkih etape, ko so se kolesarji vzpenjali na Montjuic pa je Ayuso ostal bolj ali manj sam, le Marc Soler mu je še lahko pomagal, a Rogličeva ekipa Red Bull – BORA – hansgrohe je z drugim delom 88-kilometrske etape opravila bolje, priznava Ayuso. "Tri kroge pred koncem sem trčil z enim od kolesarjev in izgubil dobro pozicijo, pri Red Bullu so to opazili in močno pritisnili. Uspelo se mi je še vrniti do Rogliča, nato pa je napadel še sam, naredil razliko in zmagal. Danes je bil najmočnejši, kapa dol," je pošteno priznal Ayuso.

Priznal je še, da je bila katalonska pentlja zanj odlična učna izkušnja. Danes si je privoščil taktično napako. Napad je pričakoval, ni pa si predstavljal, da se bo zgodil v tretjem krogu. "Veliko sem se naučil, zdaj denimo vem, da ne smem več dovoliti, da se mi tekmec prilepi na kolo, moram se voziti za njim. Če bi se držal za Rogličem, bi morda ob njegovem napadu lahko ostal z njim, ampak, kot že rečeno, bil je najmočnejši."

Roglič: Očitno sem pripravljen, noge so pripravljene

Roglič v Katalonijo niti ni prišel osredotočen na zmago, bolj si je želel preizkusiti pripravljenost na zahtevnih gorskih etapah in tako obžaloval, da je bila sobotna kraljevska zaradi premočnega vetra okleščena na vsega 25 kilometrov brez resnejših klancev. "Katalonija je poštena dirka, na kateri govorijo noge. Vse do zadnje etape nisem zares čutil, da lahko zmagam, danes pa se mi je odprlo. Da, očitno sem pripravljen, noge so pripravljene," se je 35-letni Kisovčan že obrnil proti Giru.

108. Giro se bo začel 9. maja v Draču v Albaniji in končal 1. junija v Rimu. 24. maja bo cilj 14. etape v Novi Gorici, kar bo prava poslastica za slovenske ljubitelje kolesarstva. "Uživali smo ta teden, ekipa je delovala odlično, mislim, dirkali smo, kajne?" je svoje pomočnike po Kataloniji pohvalil Roglič, ki pa bo imel na italijanski pentlji še močnejšo podporo v Red Bull – BORI – hansgrohe. A to velja tudi za Ayusa in njegov UAE Team Emirates – XRG.

