Odlična predstava slovenske kolesarke: Nika Bobnar sedma na evropskem prvenstvu

Na evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v belgijskem Limburgu so danes na sporedu cestne preizkušnje. Mlajše članice so že opravile z dirko, na kateri sta se odlično znašli obe slovenski kolesarki. Nika Bobnar je v zaključnem sprintu osvojila odlično sedmo mesto, Špela Colnar pa je kljub težavam s kolesom v cilj pripeljala v prvi skupini in osvojila 33. mesto, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije.

Foto: Kolesarska zveza Slovenije Start 101 kilometer dolge dirke je bil v Huesden-Zolderju, po 27 kilometrih linijske vožnje pa je sledilo pet slabih 15 kilometrov dolgih krogov v Hasseltu. Ob prvem prečkanju ciljne črta sta bili v ospredju s tremi minutami prednosti Čehinja Nela Slanikova in Danka Mikka Holm, medtem ko so tempo glavnine narekovale Nizozemke in Belgijke.

Slovenska kolesarka Špela Colnar je imela težave z zadnjim menjalnikom in je kolo menjala kar trikrat, a se ji je vsakokrat uspelo vrniti v skupino, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije. Nika Bobnar se je medtem dobro vozila v ospredju in tudi v zadnjih petih kilometrih vztrajala v ospredju dogajanja, tik za nizozemskim vlakom. V zadnjih treh kilometrih se je glavnina trgala, Nika pa je s svojim odličnim občutkom še vedno ostajala v ospredju.

Še 150 metrov do cilja je bila odlično postavljena tik za zmagovalko, Nizozemko Sofie van Rooijen. "V zaključku sprinta se je odločila za levo stran, kjer ji je hitrost nekoliko padla, tako da so jo po desni prehitele kolesarke, ki so začele sprint iz zavetrja nekoliko pozneje," je Martin Krašek, ki je mlajši članici na prvenstvu vodil skozi dirko, opisal zaključek tekme.

Za 21-letno kolesarko Bobnar, ki letos že vso sezono odlično dirka za ekipo World Cycling Center s sedežem v švicarskem Aiglu in se je na pomembnih mednarodnih dirkah že večkrat uvrstila v deseterico, je po 16. mestu v vožnji na čas sedmo mesto na evropskem prvenstvu odličen rezultat.

Izkazala se je tudi Špela Colnar, ki šele drugo leto nastopa v konkurenci mlajših mladink. Članica slovensko-italijanske ekipe BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo se je izkazala z vztrajnostjo, saj je kljub tehničnim težavam vztrajala v glavnini. Na svojem drugem evropskem prvenstvu med mlajšimi članicami je s 33. mestom v času zmagovalke bistveno izboljšala lansko uvrstitev, ko je bila na cestni dirki 89.

Evropsko prvenstvo se nadaljuje z dirko mlajših članov, kjer Slovenijo pod vodstvom Martina Hvastije zastopa šestčlanska ekipa: Žak Eržen, Gal Glivar, Jaka Marolt, Teo Pečnik, Anže Ravbar in Aljaž Turk. Kolesarje v cilju pričakujemo okoli 17.30.