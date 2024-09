Zmagovalec prve od dveh kanadskih klasik, VN Quebeca (v nedeljo sledi še dirka v Montrealu), je Avstralec Michael Matthews (Jayco AlUla). Za 33-letnika je to 42. zmaga v profesionalni karieri, a prva po 236 dneh. V ciljnem šprintu je bil močnejši od Eritrejca Biniama Girmaya (Intermarche-Wnty), ki je letos dobil tri etape na Dirki po Franciji, in tretjeuvrščenega Francoza Rudyja Molarda (Groupama-FDJ).

"Vedel sem, da bo težak dan, zato mislim, da nihče ni imel pravega zagona v sprintu. Ko se je skupina premaknila na levo, sem videl priložnost za sprint na desni strani. Verjetno nihče ni pričakoval, da bo nekdo začel tako zgodaj. Vedel sem, da danes nimam največ moči, a imam zelo dolg sprint, imam moč za 15 do 20 sekund sprinta" je po zmagi dejal Matthews.

"Tadej je trenutno najboljši kolesar na svetu. Letos je naredil nekaj stvari, ki jih v kolesarstvu še nismo videli. Tudi sam sem njegov oboževalec. Ni pogosto, da pride v Kanado, zato razumem, da ga imajo navijači radi in da je odličen za ta šport. Jaz pa sem tukaj zato, da opravim svoje delo, da zmagam na dirki. Ni pomembno koliko intervjujev bom moral dati, dokler bom zmagal," je še dodal Avstralec, ki je zmago posvetil svoji babici, ki je umrla prejšnji teden.

Michael Matthews je bil najboljši v zaključnem sprintu. Foto: Ana Kovač

V zaključku 16 krogov in 201 kilometer dolge dirke so tempo v glavnini navijali kolesarji ekipe UAE Emirates, da bi Tadej Pogačar napadel na predzadnjem ali zadnjem vzponu. Na zadnjem je res pospešil tempo, a je bil klanec preprosto prekratek in premalo strm, da bi se otresel tekmecev, še šprinterji so ostali zraven. Zato je odločal ciljni šprint. Se je pa v njem Pogačar na svoji prvi dirki po Touru dobro kosal s sotekmovalci in je ciljno črto prečkal kot sedmi.

"Bila je dobra dirka, ekipa je opravila dobro delo. Želel sem trdo končnico in jo dobil, zadnjih nekaj krogov smo oddelali zelo močno. Nisem bil prepričan, ali bi napadel v zadnjem kilometru, a sem se odločil napačno in čakal na sprint, kjer sem bil ujet z vseh strani. A sem vesel, da sem nazaj, noge so se dobro obračale in komaj čakam na nedeljo," pa je dejal Pogačar.

V zadnjem krogu so neuspešno z napadom poskusili tudi Američan Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike), Jan Tratnik (Visma | Lease a bike) in Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step)), ki pa so bili na koncu samo 35., 72. oziroma 81.

V času zmagovalca je ciljno črto prečkal tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorius) na 30. mestu, njegov lanski dosežek, peto mesto, bo tako obveljal kot najboljši slovenski izid doslej v Quebecu. Tratnik je na koncu zaostal za 52 sekund in bil 72. Matevž Govekar (Bahrain Victorious) in Pogačarjev pomočnik Domen Novak dirke nista končala.

VN Quebeca:

V nedeljo bo na kanadskih tleh še VN Montreala, ki je precej težja in posledično ustreza tudi hribolazcem. Pogačar je na njej zmagal pred dvema letoma, ko je v šprintu ugnal tokrat zaradi poškodbe odsotnega Belgijca Wouta van Aerta.

Raztegnjena glavnina je spet skupaj. Pogačarju z napadom v klanec ni uspelo. Očitno bo odločal ciljni šprint.Dober šprinter Arnaud De Lie se drži Pogačarja.Pogačar v vodstvo in vse bolj pospešuje v klanec.Izoblikovala se je vodilna skupina šestih kolesarjev, med njimi je tudi Pogačar. Alaphilippe napada še drugič.Napad Juliana Alaphilippa. Takoj ko se je začel klanec, je ujel Jorgensona.Jorgenson ima 17 sekund prednosti, a zaključek dirke je v klanec (zadnje tri kilometre, polkilometrski del 6 %).V tem delu, ko gre cesta celo malo navzdol, si je Jorgenson privozil 12 sekund prednosti.Napadel je Matteo Jorgenson (Visma) in ima nekaj sekund prednosti.Wellens je zdaj na čelu precej razpotegnjene glavnine. Začel se je zadnji krog. V ospredju sta tudi Tratnik in Pogačar.Ubežnika sta ujeta, pod vrhom klanca napad Tima Wellensa (UAE), Pogačar še čaka.Predzadnjič v klanec. Napadel je Jan Tratnik, sledi mu Tadej Pogačar!Gil Gelders in Alex Baudin sta skočila iz glavnine in sta zdaj 50 sekund za ubežnikoma, glavnina pa minuto.Še dva kroga. Na klancu se prednost ubežnikov še hitreje zmanjšuje, še dobra minuta. UAE navija vse močnejši tempo, da utrudijo Pogačarjeve tekmece.Zdaj je prednost ubežnikov le začela hitreje padati, samo še tri minute. In še trije krogi do cilja. Še trikrat v klanec, še 551 višinskih metrov. Na čelu glavnine zdaj vleče Rafal Majka iz UAE.Dogajanje na dirki se je znova umirilo, so se pa zdaj na čelo glavnine postavili kolesarji UAE Emirates. Pogačar gre pač na zmago. So že manj kot štiri minute za ubežnikoma. V klanec (kratek, a kar strm) bo treba še štirikrat.Napadel je Frederik Dversnes, imel deset sekund prednosti pred glavino, na čelu katere je Bahrain Victorious (na dirki je tudi Matej Mohorič). A so ga po nekaj kilometrih ujeli. So štiri minute in pol za ubežnikoma.Napad Healyja ni uspel, nihče ni želel pomagati in so vsi spustili tempo. Glavnina je spet skupaj. So pa zdaj samo še štiri minute in pol za ubežno dvojico.Pa se je začelo, šest klancev pred ciljem. Iz glavnine je skočil Ben Healy in kar nekaj kolesarjev mu je takoj sledilo. Oblikovanje prve skupine, ki morda lahko nekaj naredi na tej dirki.Še nekaj manj kot šest krogov do cilja. Iz ubežne skupine je odpadel Hamel, vztrajata samo še Shmidt in Van den Broek. Glavnina je nekoliko pospešila ter zaostaja štiri minute in 40 sekund. Pričakovati je, da bodo ujeli ubežnika najpozneje dva kroga pred ciljem, ko bi lahko favoriti skočili naprej in nato obračunali med samo na zadnjem vzponu na Cote de Glacis. Tega morajo torej osvojiti še šestkrat.Zaostanek glavnine za ubežniki se nič kaj ne zmanjšuje, štiri minute in 55 sekund, kar pomeni približno tri kilometre.Kolesarji so prek polovice dirke. Jonas Walton je popustil, v ubežni skupini so samo še Artem Shmidt, Frank van de Broek in Felix Hamel. So slabih med minut pred glavnino s Pogačarjem.Povprečna hitrost po dveh urah dirkanja je 42,5 km/h. Ubežniki so pet minut in 25 sekund pred glavnino.Četverica ubežnikov (Artem Shmidt, Frank van den Broek, Felix Hamel in Jonas Walton) ima dobrih pet minut prednosti pred glavnino s petimi Slovenci.Za kolesarji je 725 višinskih metrov, pred njimi pa še 1.783. Skupaj jih bodo v teh 16 krogih naredili 2.508.Še 12 od 16 krogov. Filippo Ridolfo je odpadel iz skupine ubežnikov, v kateri ni kolesarja, starejšega od 23 let, in ki je slabih pet minut pred glavnino.Tretjič se vzpenjajo na Cote de Glacis. Felix Hamel je dobil zadnji leteči šprint, da je pokazal domačim navijačem. Glavnina je ujela Polgo, je pa zdaj že štiri minute in pol za peterico ubežnikov. Pogačar se na čelu glavnine še ni pokazal.Sončen dan v slikovitem Quebecu, mestu v francosko govorečem delu Kanade. Ob cestah je veliko gledalcev. Ubežna peterica (Polga je odpadel) ima skoraj tri minute in pol prednosti pred glavnino.Takoj se je izoblikovala skupina šestih ubežnikov (Shmidt, Van den Broek, Polga, Ridolfo, Hamel in Walton), ki ima že minuto prednosti.Pred kolesarji je 201 kilometer, ki jih bodo prevozili v 16 krogih. Vsak krog se konča z dvokilometrskim vzponom. Prvi favorit je seveda Pogačar, a nastopa tudi veliko specialistov za enodnevne dirke.