Tadej Pogačar: Nisem se želel uničiti

Tadej Pogačar se po daljšem premoru v tekmovalno areno vrača v petek v Kanadi na dirki za Veliko nagrado Quebeca. Pred tem je v intervjuju spregovoril o številnih temah, tudi o tem, ali bo kdaj nastopil na Giru, Touru in Vuelti v isti sezoni, in česa si želi na svetovnem prvenstvu v Švici.

Po dominantnem prvem delu sezone, v kateri je Tadej Pogačar nanizal 21 zmag, tudi skupni zmagi na Dirki po Italiji in Dirki po Franciji, kar ni nikomur uspelo že vse od leta 1998, ko je zmagoviti dvojček osvojil Italijan Marco Pantani, so mnogi upali, da se bo lotil tudi Vuelte in s tem spisal posebno zgodovinsko zgodbo, a se je slovenski šampion odločil drugače. Izpustil je tudi olimpijske igre v Parizu in si vzel čas za zaslužen počitek, a ne izključuje, da bi se trojčka Grand Tourov v eni sezoni lotil enkrat v prihodnje.

"Da, to bi se lahko zgodilo, a letos je bila prava odločitev, da na Vuelti ne nastopim, saj sem bil po Touru resnično izjemno utrujen," je povedal v intervjuju za italijanski časnik La Gazzetta dello Sport. "Vesel sem, da sem se lahko odpočil. Enkrat za spremembo sem spet lahko užival v pravem poletju. Morda bom na vseh treh Grand Tourih v eni sezoni nastopil enkrat v prihodnosti, ampak ne še zdaj. Še vedno sem mlad in ne želim se uničiti s tremi Grand Touri v samo nekaj mesecih. To je veliko tveganje. Gre za veliko dirkanja in veliko pritiskov."

Foto: Guliverimage

Krst na Roubaixu?

Pogačar je spregovoril tudi o želji, da zmaga na vseh petih spomenikih v svetu kolesarstva. Do zdaj je že dvakrat slavil na dirki Liege–Bastogne–Liege, trikrat na Lombardiji in enkrat na Flandriji, ki je po mnenju mnogih najtežja enodnevna dirka na svetu, medtem ko mu manjkata še zmagi na dirki Milano–Sanremo (letos je bil tretji) in Pariz–Roubaix, kjer pa sploh še ni nastopil. Kdaj torej lahko pričakujemo njegov krst na tej priljubljeni tlakovani klasiki?

"Gre za dirko, na kateri, vsaj tako pravijo, potrebuješ veliko moči in sreče. Zagotovo bom nekoč poskusil. Leta 2025? Težko, ni pa nemogoče. Za prihodnje leto puščam odprta vsa vrata," je dejal. "Letos sem ogromno treningov opravil brez kolesa in mislim, da imam še vedno prostor za izboljšave."

Pogačar želi že tako bogato kariero nadgraditi z mavrično majico svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

Cilj sezone: mavrična majica

A še prej bo Pogačar skušal uresničiti še en velik cilj, osvojiti naslov svetovnega prvaka v cestni vožnji, kar ni uspelo še nobenemu slovenskemu kolesarju. Na prvenstvu v Zürichu v Švici naj bi nastopili vsi najboljši slovenski kolesarji (Slovenijo bo zastopalo osem kolesarjev), tudi Primož Roglič, ki je svoj nastop potrdil v intervjuju za špansko Marco. "Do zdaj na svetovnih prvenstvih še nismo zares zasijali in to ni nobena skrivnost," je dejal Pogačar. "Resnično pa upam, da to lahko spremenimo in osvojimo zlato."

Pogačar, ki je svetovno prvenstvo že na začetku leta izpostavil kot glavni cilj sezone, si je traso ogledal pred dobrim tednom dni. "Trasa? Je zahtevna, a ne prezahtevna. A še vedno so kolesarji tisti, ki naredijo dirko težko," je ponovil besede, ki jih pred dirko Po Sloveniji redno uporablja direktor dirke Bogdan Fink.

"Lani so vsi mislili, da se bo svetovno prvenstvo končalo s sprintom, pa smo bili daleč od tega. Letos je trasa precej bolj kot lani naklonjena hribolazcem, a še bolj je pisana na kožo eksplozivnim kolesarjem. Ima tudi nekaj tehnično zahtevnih odsekov, skratka, trasa je popolna za svetovno prvenstvo," je ocenil Pogačar, ki je lani na svetovnem prvenstvu v Glasgowu osvojil bron.

Kar zadeva tekmece, največjo grožnjo vidi v aktualnem svetovnem prvaku Mathieuju van der Poelu in dvakratnemu olimpijskemu prvaku Remcu Evenepoelu. "Tako kot jaz je zelo raznovrsten kolesar in lahko zmaga na vsakem terenu," je ocenil prvi kolesar sveta.

Cestna dirka na svetovnem prvenstvu bo 29. septembra 2024, vožnja na čas pa teden dni prej, 22. septembra. Če bi naslov svetovnega prvaka osvojil slovenski kolesar, bi bila to še ena potrditev, da je Slovenija resnično kolesarska supervelesila. Tudi vse tri Grand Toure v tej sezoni sta zaznamovala Slovenca, Pogačar je zmagal na Giru in Touru, Roglič pa je dobil Vuelto.

Preberite še: