Tadej Pogačar se po 52 dneh premora, kar je prav toliko dni, kot jih je letos preživel na dirkah, vrača v tekmovalno areno. Prvi test ga čaka že jutri, ko bo nastopil na Veliki nagradi Quebeca, drugi pa v nedeljo (15. 9.), ko bo startal na Veliki nagradi Montreala.

Kanadski preizkušnji svetovne serije bosta pomembna generalka pred svetovnim prvenstvom konec meseca (29. 9.), kjer bo Pogačar odkrito napadal naslov svetovnega prvaka, kar ni uspelo še nobenemu slovenskemu kolesarju.

Hitro našel rezervni scenarij: Disneyland

A pot do Kanade bi se za slovenskega šampiona lahko končala že na letališču v Parizu, ko se je izkazalo, da nima urejenih dokumentov za vstop v Severno Ameriko. V nasprotju z moštvenima kolegoma Timom Wellensom in Juanom Ayusom, ki so ju spustili čez carino, je Pogačar obtičal na letališču. Namesto negodovanja je hitro našel rezervni scenarij.

"Pa pojdimo potem v Disneyland," je predlagal Pogačar. "Zdelo se mi je, da bo zabavno, a se je izkazalo, da bo vse skupaj preveč zapleteno. Luke Maguire (tiskovni predstavnik ekipe UAE Emirates, op. p.) ni bil preveč navdušen nad idejo, da se z vlakom zapeljemo do zabaviščnega parka in tam preživimo nekaj ur," je prvi kolesar sveta sinoči razlagal na novinarski konferenci v Quebecu.

V ekipi so Pogačarju potem rezervirali drug polet proti Kanadi, kamor je pripotoval z veliko zamudo, žal pa tudi brez prtljage. Pogačar je vseeno zagotovil, da ima vse, kar potrebuje za dirko, pri sebi in da ne bo težav. Kanadskih dirk se veseli, verjame, da bosta zaradi trase dobra priprava na svetovno prvenstvo.

"Dan po zmagi na Touru sem bil povsem uničen"

Spregovoril je tudi o nujnosti počitka in dneh po Dirki po Franciji. "Lepo je bilo imeti nekaj premora. Odmor je bila res nujno potreben. Dan po zmagi na Touru sem bil povsem uničen. Noge so bile utrujene, bila je res teža sezona, vse od dirke Strade Bianche (2. marec) pa do Toura. Šlo je na polno in bil sem res v izjemni formi. Po Touru pa sem se izklopil, moje telo se je povsem ustavilo. Prva dva tedna sem se precej slabo počutil. Še vedno sem sicer kolesaril, a s pravimi treningi sem začel šele po dveh tednih."

Dejal je, da ne obžaluje, da je izpustil olimpijske igre, in da ne drži, da bi bila olimpijska medalja zanj samoumevna. "V kolesarstvu nič ni enostavno, še posebej pa ne dirka na olimpijskih igrah in to na takšni trasi," je ocenil prvi kolesar sveta.

