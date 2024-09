Evropski prvaki v ekipnem kronometru Italijani in Nizozemci

Po uvodnih posamičnih vožnjah na čas sta na kolesarskem evropskem prvenstvu v belgijski provinci Limburg na vrsto prišla še kronometra mešanih ekip. Na 52,3 km dolgi trasi med krajema Heusden-Zolder in Hasselt so v konkurenci članov slavili Italijani, med mladinci so bili najhitrejši Nizozemci.

Italijani v postavi Mattia Cattaneo, Elena Cecchini, Vittoria Guazzini, Mirco Maestri, Gaia Masetti in Edoardo Affini so po dobri uri vožnje (1:01:43) in s povprečno hitrostjo 50,845 za 17 sekund ugnali Nemce (Jannik Steimle, Max Walsheid, Nils Politt, Mieke Kröger, Franziska Koch in Lisa Klein).

Tretji so bili domačini Belgijci (Alana Castrique, Marion Norbert Riberolle, Noah Vandenbranden, Victor Vercouillie, Jesse Vandenbulcke, Edward Theuns), ki pa so že zaostali za minuto in 33 sekund. Manj kot dve minuti so zaostali le še četrti Poljaki, preostali dve ekipi pa sta si nabrali več minutni zaostanek.

Med mladinci so bili najhitrejši Nizozemci. Foto: Guliverimage

Mladi nizozemski kolesarji v postavi Sara Sonnemans, Jente Koops, Joeri Schaper, Gijs Schoonvelde, Roos Müller in Michiel Mouris pa so ciljno črto prečkali v času 1:05:20 s povprečno hitrostjo 48,031 km. Drugouvrščene Nemce so ugnali za 13 sekund, tretji Norvežani so zaostali še deset sekund več.

Tako v članski kot mladinski konkurenci danes ni bilo slovenskih predstavnikov. Na mladinskem kronometru je sicer nastopilo devet reprezentanc, na članskem pa zgolj šest.

Od petka do nedelje, ko se bo EP tudi končalo, se bodo zdaj zvrstile če cestne dirke. V petek bosta na sporedu dirki mlajših članov in mlajših članic.