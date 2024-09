Eugenia Bujak v vožnji na čas na EP osma

Vožnjo na čas članic med krajema Heusden-Zolder in Hasselt je gladko dobila domačinka Lotte Kopecky. Prva kolesarka svetovne lestvice Uci je za 43 sekund ugnala drugouvrščeno Nizozemko Ellen van Dijk. Tretja je bila že z več kot minuto zaostanka Avstrijka Christina Schweinberger.

Edina slovenska predstavnica Bujak je zaostala za minuto in 52 sekund ter končala znotraj deseterice na osmem mestu med 27 tekmovalkami.

Moški članski kronometer, kjer Slovenija ni imela tekmovalca, je dobil Italijan Edoardo Affini, ki je ciljno črto prečkal v času 35:15,47. Za slabih deset sekund je ugnal Švicarja Stefana Künga in svojega rojaka Mattio Cattanea, ki je zaostal slabih 20 sekund.

Med mlajšimi člani je bil najhitrejši Belgijec Alec Segaert, ki je za pol minute ugnal Šveda Jakoba Soderqvista in Nizozemca Wessela Mourisa. Edini Slovenec v tej konkurenci Anže Ravbar je bil 28., za zmagovalcem pa je zaostal za tri minute in 43 sekund.

Med mlajšimi članicami je s skoraj polminutnim naskokom slavila Finka Anniina Ahtosalo, pred Nemko Antonio Niedermaier in Luksemburžanko Marie Schreiber.

Nika Bobnar je zaostala minuto in 44 sekund ter bila 16., Špela Colnar pa je z zaostankom dobrih dveh minut in pol zasedla 21. mesto.

Nika Bobnar Foto: Ana Kovač

Najkrajši kronometer so imele mladinke, na 13,3 km pa je slavila Španka Paula Ostiz Taco. Za dobro sekundo je ugnala Nizozemko Fee Knaven in za deset Slovakinjo Viktorio Chladonovo.

Od Slovenk je najvišje posegla Eva Potočnik na 18. mestu (+1:12,384), Dominika Štrukelj je končala na 38. mestu (+2:21,197), Anet Trakonja pa tik za njo (+2:30,849).

Med mladinci je slavil Nizozemec Michiel Mouris pred Belgijcem Jasperjem Schoofsom, ki je zaostal za sedem sekund, tretji Nemec Paul Fietzke pa slabih 24 sekund.

Erazem Valjavec je z zaostankom minute in 12 sekund zasedel 11. mesto, Tine Jenko je zaostal tri minute in 15 sekund ter bil 36.

EP bo potekalo do nedelje, v četrtek, ko na startu ne bo slovenskih predstavnikov, sta na sporedu mešana ekipna kronometra v mladinskih in članskih konkurencah, od petka do nedelje pa se bodo zvrstile še cestne dirke.

