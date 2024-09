Red Bull - BORA - hansgrohe je dodatno okrepila svojo ekipo za sezono 2025 in sklenila pogodbo z vsestranskim baskovskim kolesarjem Oierjem Lazkanom iz ekipe Movistar. Leta 2023 je prodrl na sceno z nizom odličnih nastopov na spomladanskih klasikah, vključno z drugim mestom na Dwars door Vlaanderen, potem ko je iz Caja Rural-Seguros RGA prestopil v ekipo Movistar.

Sledila je zmaga pred Juanom Ayusom na cestni dirki španskega državnega prvenstva, medtem ko je zmagal tudi na Boucles de la Mayenne in na četrti gorski etapi na Vuelta a Burgos. Njegov napredek se je nadaljeval v tej sezoni s samostojno zmago na celodnevnem pobegu na klasiki Jaén Paraíso Interior, stopničkami na Kuurne–Brussel–Kuurne in skupno uvrstitvijo med najboljših deset na Kriteriju po Dofineji. To poletje je bil eden najaktivnejših kolesarjev na Dirki po Franciji, saj je sodeloval v šestih pobegih, medtem ko je Enricu Masu nedavno pomagal do stopničk na Vuelti.

"Zelo sem navdušen, da se bom pridružil Red Bull - BORI - hansgrohe," je ob potrditvi podpisa dejal Lazkano. "Mislim, da bo to velik korak naprej v moji karieri. Zelo sem hvaležen ekipi za zaupanje, delo z največjimi imeni v športu je neverjetna priložnost." Sicer je 24-letnik šesti potrjeni podpis za Rogličevo ekipo za leto 2025.

Lazkano se je pridružil novincu, italijanskemu kolesarju Giuliu Pellizzariju (VSF Group-Bardiani CSF-Faizanè), nadarjenima Novozelandcema, Laurenceu Pithieju (Groupama-FDJ) in Finnu Fisherju-Blacku (UAE Team Emirates), ter nizozemskima specialistoma za klasike, bratoma Visme | Lease A Bike Timu in Micku van Dijku. "Oier je še vedno mlad, vendar si je s surovo močjo že ustvaril ime," je dejal izvršni direktor ekipe Ralph Denk. "Njegov slog izstopa v sodobnem kolesarstvu, z njim imamo zdaj še več možnosti za etapne dirke," je še dodal.

Preberite še: