Apokaliptični finale sprinterske klasike in zmaga Juana Sebastiána Molana

Finale sprinterske klasike je bil boj za preživetje, skupino favoritov so namreč močno skrčili številni padci v zadnjih petih kilometrih, v teh so iz boja izpadli asi kot so Milan Fretin, Arnaud De Lie, Tim Merlier, Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen, Olav Kooij, Alexander Kristoff, Alberto Dainese, Arnaud Démare …

Dans un final chaotique, c'est Juan Sebastián Molano qui remporte Bruges - La Panne ! 👏 #RTLsports pic.twitter.com/1SUEuS5s6c — RTL sports (@RTLsportsbe) March 26, 2025

"Bil je izjemno hiter in nevaren zaključek dirke. Videl sem tri padce, eden od padlih kolesarjev me je zadel v nogo. Poskusil sem pripraviti presenečenje z zgodnjim napadom in uspelo mi je," je v cilju razlagal Juan Sebastian Molano, ki je zaključni sprint sprožil kakšnih 450 metrov pred ciljno črto. Milan se je sicer močno približal Kolumbijcu, ki pa je zadržal zmago.

CHAOS IN BRUGGE-DE PANNE!



Juan Sebastián Molano attacks early and holds off Jonathan Milan in a dramatic, crash-filled finish. 🚴‍♂️#BruggeDePanne #Cycling



pic.twitter.com/TZL5OWoVwM — João Neves (@jon_snow_pt) March 26, 2025

Molano je ekipi emiratov, katere prvi zvezdnik je slovenski as Tadej Pogačar – ta je prav danes sporočil, da bo letos prvič dirkal na spomeniku Pariz – Roubaix -, prinesel 20. zmago v sezoni 2025.

