Izjemni Roglič zgrešil traso, a deklasiral Vingegaarda in Evenepoela

1. Primož Roglič (Bora-hansgrohe) 12:34

2. Jay Vine (UAE Team Emirates) +0:05

3. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) +0:10

4. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) +0:11

5. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +0:15

6. Kevin Vauquelin (ARKEA-B&B HOTELS) +0:16

7. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) +0:16

8. Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) +0:16

9. Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) +0:19

10. Ion Izagirre (Cofidis) +0:21

11. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) +0:23

...

Trenutek, ko je Roglič zgrešil traso:



16.55 - Kolesarji, ki so zdaj na progi, se spopadajo s težkimi pogoji, saj je začelo močno deževati. Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) se je kljub temu zavihtel na deveto mesto, zaostal je 19 sekund, potem ko je bil na vmesnem času le sekundo za Rogličem.

15.51 - Jay Vine (UAE Team Emirates) je po odlični vožnji za slovenskim šampionom zaostal le pet sekund in se uvrstil na drugo mesto.

15.45 - izjemno hiter je na vmesnem času Jay Vine (UAE Team Emirates), ki za vodilnim Rogličem zaostaja le pet sekund.

15.30 - v cilju se je na peto mesto zavihtel Kevin Vauquelin (ARKEA-B&B HOTELS), ki je za Rogličem zaostal 16 sekund, na vmesnem merjenju je bil še bližje (+0:08)

15.15 - z nastopom Remca Evenepoela (Soudal Quick-Step) so z nastopi zaključili vsi favoriti današnjega kronometra, tako da bi bilo vse drugo kot zmaga Primoža Rogliča (Bora-hansgrohe) zdaj velika senzacija.

15.11 - v cilju je tudi že glavni favorit Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki je prikolesaril na tretje mesto, za Rogličem, ki se mu nasmiha zmaga, pa je zaostal enajst sekund, sekundo več od drugega Mattiasa Skjelmoseja (Lidl-Trek). Roglič je do zdaj dobil štiri posamične kronometre na tej preizkušnji, Dirko po Baskiji pa je dobil v letih 2018 in 2021.

15.04 - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) je tik po začetku kronometra padel, na prvem merjenju vmesnega časa za Rogličem zaostal devet sekund, kar je trenutno drugi najhitrejši čas. Medtem je v cilju na drugo mesto prišel Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), ki je za Slovencem zaostal enajst sekund in se uvrstil pred Vingegaarda.

Padec Evenepoela:

15.00 - Brandon McNulty (UAE Team Emirates), ki je bil hiter na prvem vmesnem času, je v cilju za Rogličem zaostal 23 sekund in je trenutno četrti.

14.57 - Pravkar je startal glavni favorit kronometra Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step).

14.55 - Brandon McNulty (UAE Team Emirates) je na vmesnem času postavil drugi najhitrejši čas, za Rogličem, ki ima še vedno najhitrejši čas na vmesnem merjenju časa, je zaostal deset sekund.

14.45 - v cilju je tudi že Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), ki pa je za Rogličem zaostal 15 sekund, torej je v drugem delu trase izgubil še sekundo, v cilju pa je za las prehitel Ayusa.

14.43 - Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) je v cilju s časom 12:34 prevzel vodstvo, za 16 sekund je prehitel Juana Ayusa (UAE Team Emirates). Roglič je sicer tik pred koncem zapeljal iz trase in izgubil nekaj sekund.

Težave Rogliča:

14.39 - Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) je na vmesnem času za Rogličem zaostal 17 sekund.

14.38 - Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) je na vmesnem času postavil trenutno najhitrejši čas (6:55), 12 sekund ima prednosti pred Juanom Ayusom (UAE Team Emirates), ki trenutno vodi v cilju.

14.32 - Le dve minuti za Rogličem je s kronometrom začel tudi Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

14.30 - S starta se je pognal Primož Roglič (Bora-Hansgrohe). Čaka ga desetkilometrska vožnja na čas z vzponom tretje kategorije na Olaberrio, 1,7 kilometra dolg klanec s 5,2-odstotnim povprečnim naklonom, na delu vzpona so tudi tlakovci, ki so sicer zaščitni znak severnih klasik. Že takoj po startu ga čaka krajša rampa z desetodstotno naklonino, podobna bo tudi povsem pred ciljem uvodne etape dirke.

14.10 - Kot prvi se je na traso kronometra podal Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling Team). Na ogledu proge je padel Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), ki danes ne bo nastopil. Iz njegove ekipe so sporočili, da je po padcu odšel na dodatne preglede v bolnišnico. Startal ni niti Simon Yates (Jayco-AIUIa), ki je zbolel.

Tom Pidcock has unfortunately been withdrawn from #Itzulia2024 after crashing during a recon of the TT course.



Following consultation between our Team doctor and the race medical team, Tom has been taken to a local hospital for further evaluation. Updates to follow. pic.twitter.com/CRkz4oLHId