Na velikonočni ponedeljek prvo soočenje Rogliča in Vingegaarda

Na velikonočni ponedeljek se bo začela 63. kolesarska dirka po Baskiji, to pa bo tudi prvo soočenje nekdanjih dolgoletnih moštvenih kolegov Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda. Od letos sta Slovenec in Danec tekmeca, 34-letni Zasavec je namreč po sezoni 2023 zapustil nizozemsko ekipo Jumbo-Visma in se preselil k nemški Bori - hangrohe. V dresu te je debitiral marca letos na dirki Pariz–Nica, kjer pa še ni prikazal vrhunskih predstav. Bo boljši na baskovski pentlji, ki jo je osvojil že dvakrat?

Na šestdnevni dirki po Baskiji, ki se bo začela s posamično vožnjo na čas v ponedeljek, 1. aprila, in končala v soboto, 6. aprila, s kraljevsko etapo v okolici Eibarja, pa se ne bosta soočila le Vingegaard in Roglič, dirkal bo namreč tudi Belgijec Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step), kar pomeni, da bodo tam nastopili trije od štirih glavnih favoritov za letošnji Tour de France. Manjkal bo le najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar (UAE Emirates), ki se pripravlja na spomenik Liege – Bastogne – Liege, maja pa ga čaka krstni nastop na italijanskem Giru.

Prvo soočenje nekdanjih kolegov

A trojica Roglič – Vingegaard – Evenepoel je zagotovilo za odlično dirkanje. Slovenski as, ki je Baskijo osvojil v letih 2018 in 2021, je sezono 2024 odprl v začetku marca na dirki Pariz–Nica, kjer pa ni posegel po vrhu, v skupnem seštevku je na osemdnevni preizkušnji, ki sta jo zaznamovala dež in mraz, zasedel deseto mesto. V Baskiji bo zagotovo poskušal pokazati več, motiv utegne biti tudi soočenje z nekdanjim moštvenim kolegom Vingegaardom kot tudi Evenepoelom, s katerim sta se sicer pomerila že letos v Franciji, uspešnejši pa je bil Belgijec, drugi v skupnem seštevku.

Evenepoel in Roglič sta se letos že merila na dirki Pariz–Nica. Foto: Guliverimage

Slovenec in Danec sta letos vsak v svoji ekipi, prvi je član nemške Bore - hansgrohe, drugi pa je zdaj nesporni prvi zvezdnik nizozemske Visme | Lease a Bike. V Baskijo oba prihajata z močnima podpornima skupinama. Zasavcu bodo pomagali Nemca Emanuel Buchmann in Maximilian Schachmann, pa Luksemburžan Bob Jungels, Avstralec Jay Hindley, Italijan Matteo Sobrero in Španec Roger Adria, Vingegaardu, ki je Dirko po Baskiji osvojil lani, pa Nizozemca Steven Kruijswijk in Milan Vader, Američan Sepp Kuss, Norvežan Johannes Staune-Mittet in Britanec Ben Tulett.

Pogačarjevi stavijo na mladost

Evenepoel bo imel ob sebi rojaka Pietra Serryja in Louisa Vervaekeja, pa Italijana Mattio Cattanea in Fausta Masnado, Britanca Jamesa Knoxa in pa izkušenega Španca Mikela Lando, ki je lani dirkal za Bahrain – Victorious. Drugih Slovencev poleg Rogliča ni na startni listi, z zanimivo postavo pa se bodo dirke lotili pri Pogačarjevem moštvu UAE Emirates. Stavijo na mlade, nadarjene kolesarje, Španca Juana Ayusa in Igorja Arrieto (oba 21 let), pa Mehičana Isaaca del Torra (20), Švicarja Jana Christena (19), Američana Brandona McNultyja (25), njihova "varuha" pa bosta bolj prekaljena asa Marc Soler in Adam Yates.

Začelo se bo s posamično vožnjo na čas. Jonas Vingegaard je letos že osupnil z dobrimi predstavami in tudi z zanimivo opremo. Foto: Guliverimage

Brez etape s ciljnim vzponom

Dirka se bo začela z desetkilometrskim posamičnim kronometrom v Irunu. Ta ne bo povsem ravninski, postregel bo namreč s krajšim klancem tretje kategorije, vseeno pa bo za uvod treba premagati manj kot 200 višinskih metrov. Druga etapa bo malce bolj razgibana, z dobrimi 2.300 "višinci", a le enim kategoriziranim vzponom, v tretji pa bo že bolj zanimivo.

V dobrih 190 kilometrih od Ezpelete do Altsasa bo šest kategoriziranih vzponov, polovica druge kategorije, zadnji dobrih 20 kilometrov pred ciljem, ki bo zagotovo naredil selekcijo med sprinterji. Kolesarje čaka več kot 3.000 višinskih metrov. A na letošnji Baskiji sploh ne bo etape s ciljnim vzponom. V četrti jih čakajo štirje klanci, le eden, prvi druge kategorije, preostali tretje, šele v peti je na sporedu prvi vzpon prve kategorije. A ta bo na sredi 176-kilometrske preizkušnje, v drugi polovici pa le še dva klanca tretje kategorije.

Zadnja etapa bo še najbolj zahtevna, s slabimi 3.500 "višinci" kraljevska, ima tri klance prve kategorije, enega druge in tri tretje.

