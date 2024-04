Evenepoel s posebno pohvalo Rogliču, ki je bil nasmejan kot že dolgo ne

Primož Roglič (Bora-hansgrohe) je v velikem slogu dobil kronometer, s katerim se je začela Dirka po Baskiji. Slovenski kolesarski as je kljub napaki na koncu za sabo pustil vso konkurenco na čelu z Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step), ki je imel bližnji stik z asfaltom, in nekdanjim moštvenim kolegom Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike). "Kot ste lahko videli, sem imel dobre noge, počutil sem se močnega," je po zmagi dejal Roglič.

Že prva etapa dirke po Baskiji je postregla s pravim epskim bojem in kaosom, ki se je na koncu končal z veliko zmago Primoža Rogliča. Ta je najhitreje opravil s progo, kljub temu da je v zaključku zgrešil traso oziroma ovinek, nato pa hitro obrnil in nadaljeval proti cilju, kjer je s časom 12:34 prevzel vodstvo, ki ga do konca ni več izpustil iz rok. Slovenski šampion je odličen dan in pripravljenost nakazal že na prvem vmesnem času, kjer je bil prav tako najhitrejši.

"Počutim se odlično, vesel sem, da sem spet tukaj, na tej dirki. Kot ste lahko videli, sem imel dobre noge, počutil sem se močnega. Na koncu sem naredil napako, zgrešil sem ciljni del trase, a sem hitro popravil napako in na srečo je bilo na koncu to dovolj za prvo mesto. Ne vem točno, kaj se je zgodilo na tem odseku, pred tem se mi zdi, da sem ves čas zavijal desno, zato sem tudi takrat. Potem sem ugotovil, da bi tu moral biti že cilj, zato sem hitro obrnil in našel cilj," je v smehu po zmagi za kamere Eurosporta pripovedoval dobro razpoloženi slovenski kolesar.

Obliž na rano po dirki Pariz-Nica

To je tudi druga letošnja dirka za slovenskega šampiona, ki je po lanski sezoni zapustil nizozemsko Vismo in se pridružil nemški Bori-hansgrohe. 34-letni olimpijski prvak v kronometru je tako na najlepši možen način odgovoril na kritike, ki si jih je prislužil po neprepričljivi predstavi na dirki Pariz–Nica in napovedal kandidaturo za skupno zmago na dirki, kjer je že slavil v letih 2018 in 2021.

Za Rogliča je bila to skupno peta zmaga na posamičnih kronometrih na tej preizkušnji. "Dirka Pariz-Nica se očitno ni končala tako kot sem si želel. A zdaj je pred mano nova dirka. Treba je izpostaviti, da je bil danes najlažji del na tej dirki, vendar zmaga je zmaga, zelo sem vesel, da mi je uspelo. Tega sem si želel, to sem napadal, a pred mano je zdaj še ogromno dela, pred nami so gorske etape, na koncu pa bomo videli, kako se bo razpletlo. Po Pariz-Nici sem še bolj trdo treniral, da sem zdaj še bolj pripravljen. Vesel sem dobrega rezultata in zagotovo bom skušal te občutke prenesti tudi na preostale etape te dirke," je bil vidno zadovoljen Roglič.

Članu nemške ekipe sta se na koncu najbolj približala Jay Vine (UAE Team Emirates), ki je zaostal sedem sekund in Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), ki je bil deset sekund počasnejši. "Glede na mojo vožnjo se mi je zdel zaostanek desetih sekund velik. Glede na to, da je Primož še zgrešil traso, pa še toliko večji. Bil je res odličen," je Slovenca pohvalil tretji Skjelmose, ki je bil kljub temu zadovoljen s svojo vožnjo, najhitrejši je bil na spustih.

Jonas Vingegaard je bil z zaostankom petnajstih sekund peti. Foto: Guliverimage

Vingegaard: Čaka nas hud boj do konca

Roglič se je prvič po odhodu iz prejšnje ekipe pomeril z nekdanjim moštvenim kolegom Jonasom Vingegaardom, ki je bil z zaostankom petnajstih sekund na koncu peti. "Bil je zelo težek in eksploziven start dirke. Na koncu mislim, da sem lahko zadovoljen s tem kronometrom in občutki, ki sem jih imel na trasi. Bilo je dobro. Mogoče se je ta kronometer zdel lažji kot prejšnja leta, a ne vem če bi se strinjal, hkrati pa smo že v preteklosti videli, da se ta dirka odloča zadnji dan. Mislim, da nas skozi celotno dirko čaka hud boj. Sam sem prišel dobro pripravljen, po zmagi na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja sem dobro treniral, počutim se dobro in veselim se nadaljevanja te dirke," je povedal Danec.

Poleg že omenjene trojice in Rogliča se je med najboljšo peterico uvrstil še Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki je bil glavni favorit za zmago, na koncu pa z zaostankom enajstih sekund končal na četrtem mestu,. Že takoj po začetku pa je v enem izmed ovinkov padel. "Vse je šlo super do tistega padca. Vse skupaj je bilo malce trapasto in plod moje lastne napake, ker sem se na spolzkem terenu preveč nagnil. Tudi na rokah in nogah sem videl, da je vse mokro in umazano od vlage. Za vse skupaj sem kriv sam, a zdaj gledam le še naprej. Čaka nas trd boj do konca. Upal sem, da bom sicer po tej prvi etapi malce pred vsemi, a je ta padec vse nekoliko spremenil. Roglič je opravil dobro delo in odpeljal odličen kronometer, razlike so majhne in od jutri naprej nas čaka velika dirka," kljub padcu ni bil pretirano potrt Belgijec.

