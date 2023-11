Legendarni Kolumbijec bo dirkal še do Pariza 2024

Po tednih ugibanj kdaj in kje se bo od profesionalnega kolesarstva poslovil Rigoberto Uran, je 36-letnik zdaj svojo odločitev sprejel in tudi razkril. Zadnjo dirko bo odpeljal naslednje leto na olimpijskih igrah v Parizu.

Priljubljeni kolumbijski kolesar Rigoberto Uran je profesionalec od leta 2006. Na vsaki od treh največjih dirk na svetu (Giro, Tour, Vuelta) je osvojil vsaj eno etapo. Dvakrat je dirko po Italiji končal na drugem mestu (2013 in 2014), enkrat dirko po Franciji (2017), srebrno kolajno pa ima tudi z olimpijskih iger (v Londonu 2012 ga je premaal samo Aleksander Vinokurov). Že lani so ga spraševali, ali razmišlja o koncu tekmovalne kariere, a je to zavračal. Zdaj je vendarle sprejel odločitev, da bo sezona 2024 njegova zadnja.

Kolesar ekipe Education-EasyPost je na to temo spregovoril s kolumbijskimi novinarji, ko je obiskal nogometni tekmo kluba Atletico Nacional. "Dirkal bom še naslednje leto. Šel bom na olimpijske igre in to bo to." Moška kolesarska dirka na igrah v Parizu bo tretjega avgusta. Uran bo torej odpeljal kar 19 profesionalnih kolesarskih sezon.