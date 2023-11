Matej Mohorič si je za leto 2024 zadal dva velika cilja

Slovenski kolesarski as Matej Mohorič, ki je letošnjo sezono končal kot svetovni prvak v disciplini gravel, si je za prihodnjo sezono zadal dva pomembna cilja: zmago na dirki po Flandriji in dirki Pariz–Roubaix, seveda pa ne bo izpustil niti Dirke po Franciji.

Matej Mohorič, ki je bil pred dnevi gost pogovorne kolesarske prireditve Rouleur Live, ki jo organizira kolesarska revija Rouleru, je v intervjuju za kolesarski portal Cyclingnews spregovoril o pretekli sezoni in ciljih za prihodnje leto.

"Za leto 2024 sem si zadal dva velika cilja: dirko po Flandriji (31. 3. 2024) in Pariz–Roubaix (6. 4. 2024)," je bil jasen 29-letni kolesar iz Šenčurja, kjer so mu ob koncu sezone in ob naslovu svetovnega prvaka v disciplini gravel pripravili prisrčen sprejem.

"Zmaga na dirki Milano–Sanremo (2022) je bila zame uresničitev sanj, toda Flandrija in Roubaix sta cilja, ki ju še vedno želim doseči. To je tisto, na kar se osredotočam. Dirka po Flandriji in Pariz–Roubaix sta moja dva velika cilja za leto 2024."

Seveda pa to ne pomeni, da bo Dirko po Franciji jemal z levo roko. Zbirko etapnih zmag na Touru, za zdaj ima tri, eno od letos in dve iz leta 2021, želi še obogatiti. "Grem po še več etapnih zmag. Upam, da bo naslednje leto več priložnosti za ubežnike. Trase si še nisem podrobneje ogledal, vem pa, da nas čaka tudi etapa po makadamskih cestah (9. etapa Toura, op. a.). Ni pa to edina etapa, ki jo imam v mislih. Imam ta luksuz, da mi ni treba razmišljati o skupni razvrstitvi in da lahko sem in tja tudi kdaj tvegam."

