Novi šef Primoža Rogliča ima enake pripombe kot njegov nekdanji šef

Organizatorji Dirke po Franciji so v sredo v Parizu predstavili traso prihodnje, že 111. izvedbe Toura. Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar, glavna protagonista zadnjih dveh izvedb, ki sta se končali z zmago Danca, sta nad videnim dokaj navdušena, medtem ko imajo vodje ekip Jumbo-Visma , BORA - hansgrohe, kamor se v novi sezoni seli Primož Roglič, in Soudal Quick-Step, enake kritične pripombe.

Moti jih predvsem dejstvo, da bodo morali kolesarji v deveti etapi Toura 2024 kar 32 kilometrov prevoziti na makadamskih cestah, ki so lahko zaradi morebitnih mehaničnih težav velika loterija.

"Na prvi pogled gre za precej uravnotežen Tour," je ob ogledu predstavitve trase povedal Ralph Denk, novi šef Primoža Rogliča oz. lastnik ekipe BORA - hangrohe. "Za navijače je zelo razburljivo, ker se bodo morali favoriti za skupno razvrstitev izkazati že na začetku dirke, v prvem tednu, in da odločitev o nosilcu rumene majice bržkone ne bo znana vse do zadnjega kronometra (se pravi do zadnje etape, op. a.). Sicer pa dva kronometra in znatna bera višinskih metrov ustrezata našim načrtom," je povedal Denk.

Profil 9. etape Toura 2024 z makadamskimi odseki:

Foto: A. S. O.

Ni pa vse tako rožnato. "Dobro znano je, da nisem ljubitelj tlakovanih ali makadamskih odsekov na tritedenskih dirkah. Temu so namenjene klasike, vsaj jaz tako mislim. Zdaj nas čaka temeljita analiza trase, tudi primerjava s traso Gira, potem pa bomo na podlagi tega pripravili program," je napovedal Nemec.

Tudi Patrick Lefevere, prvi mož ekipe Soudal Quick Step, ni navdušen nad makadamskim vložkom na Touru. "Trasa je zelo zahtevna. Mislim, da nas čaka zelo težek Tour, težji od letošnjega in eden najtežjih v zadnjih letih. Zelo malo je sprinterskih etap, bosta pa lahko dva kronometra v prid Evenepoelu, ampak po drugi strani ustrezata tudi Vingegaardu. Mislim, da je mogoče, da bo Tour odločen že v četrti etapi (kolesarje čaka vzpon na sloviti prelaz Galibier) s ciljem na Valloiru, ki bo izjemno zahtevna," je po poročanju Het Laatste Nieuws napovedal Lefevere.

Profil 4. etape Toura 2024:

Foto: A. S. O.

Kar šefom ni všeč, je izjemno všeč Mohoriču



Obratno kot Plugge, pa je nad makadamskim vložkom na Touru navdušen Matej Mohorič, svetovni prvak v disciplini gravel (makadam). Ne samo zaradi belih cest, veseli ga tudi dejstvo, da se dirka začne v Firencah, kjer je leta 2013 osvojil naslov svetovnega mladinskega prvaka med mlajšimi člani, in konča v Nici, kjer ceste pozna kot lasten žep. View this post on Instagram A post shared by Matej Mohoric (@matmohoric)

