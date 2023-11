"Rogličev odhod najboljša poslovna odločitev, ki jo je šef Jumbo-Visme sprejel"

Ob koncu kolesarske sezone je bil slovenski šampion Primož Roglič v središču pozornosti zaradi prestopa. Ko je naznanil, da ima namen zapustiti Jumbo-Vismo, kjer ni bil zadovoljen s statusom, se je zanj začelo zanimati veliko ekip. Na koncu so bili najbolj prepričljivi pri moštvu BORA - hanshgrohe.

V podkastu "The Move" se je Johan Bruyneel dotaknil te teme in dal vedeti: "Plugge (Richard Plugge, izvršni direktor Jumbo-Visme, op. a.) ni pustil, da bi Roglič odšel brez nadomestila. Bil bi slab poslovnež, če bi to storil. Ekipa je dobila tri milijone enkratnega plačila," je dejal in s tem povzel, koliko je nemško moštvo moralo plačati za Rogliča: "Če ta znesek dodate k njegovi plači, lahko gledamo celoto kot manjše sponzorstvo v zameno za izkušenega kolesarja. To bi lahko bila najboljša poslovna odločitev, ki jo je Plugge kadarkoli sprejel."

Belgijec meni, da je bila to finančno gledano popolna rešitev, potem ko se je Jumbo-Visma spopadala s težavami (zaradi odhoda Jumba kot naslovnega sponzorja). Govori se, da naj bi imelo nizozemsko moštvo celo negativno finančno stanje na računu.

Jumbo-Visma, ki se bo v prihodnji sezoni imenovala Visma-Lease a Bike, je tako dobila odškodnino v višini treh milijonov evrov. In če dodamo še Primoževo plačo, ki bi jo imel pri Nizozemcih, pomeni, da so privarčevali okoli pet milijonov evrov, kar naj bi predstavljajo približno desetino proračuna.

BORA - hansgrohe je na drugi strani dobila velikega vodjo, po nekaterih informacijah pa naj bi skorajda podvojil svojo letno plačo. "Pričakuje se, da bo zaslužil približno štiri milijone evrov letno. Ko so se začele govorice o tem, je bilo na začetku vse precej zmedeno in nejasno. Po mojem mnenju je to pripomoglo k Rogličevi odločitvi, da zapusti Jumbo-Vismo," meni Bruyneel. "Kljub temu pa menim, da se lahko Plugge, ko pogleda nazaj na pretekla dva meseca, počuti zelo zadovoljnega."