Pri Jumbo-Vismi je padla dokončna odločitev

Da bodo v naslednjem letu pri zdajšnji Jumbo-Vismi nosili drugačno ime in da se bo v imenu priključil Lease a Bike, je bilo jasno že od oktobra. Zdaj so se odgovorni dogovorili za večletno sponzorstvo s podjetjema Visma – norveško podjetje za programske rešitve – in Lease a Bike, ki je del nizozemskega podjetja Pon in se osredotoča na koristi poslovnega najema koles. Prav tako je postalo jasno, kako se bo ekipa imenovala od leta 2024 naprej. Po novem bo nosila ime Team Visma | Lease a Bike.

"Dve močni mednarodni podjetji, s katerima že nekaj časa odlično sodelujemo, imamo pod svojim okriljem. Sodelovanje se je v zadnjih letih razvijalo in zdaj lahko naredimo še en velik korak naprej. Zahvaljujoč Visma in Lease a Bike ima ekipa vire za nadaljnji razvoj in izboljšanje," meni generalni direktor nizozemske ekipe Richard Plugge.

Prvi mož ekipe Richard Plugge je zadovoljen, da ima ekipa dva močna sponzorja. Foto: Guliverimage

Obe podjetji sta podpisali dolgoročni pogodbi. Visma je osrednji in naj bi prispeval 12 milijonov evrov letno. "Kolesarji ekipe so dosegli vrhunce s svojo predanostjo in dobrim sodelovanjem. To so vrednote, ki so temeljne tudi v Vismi. Kot eno vodilnih evropskih podjetij za programske rešitve bomo ekipi še naprej zagotavljali rešitve, ki ji bodo pomagale izboljšati športno in poslovno uspešnost," je povedala izvršna direktorica Visme Merete Hverven.

V imenu Lease a Bike je o sodelovanju z zdajšnjo Jumbo-Vismo spregovoril izvršni direktor Ward Matser: "Želimo spodbujati ljudi, da živijo bolj zdravo in trajnostno, Team Visma | Lease a Bike pa vidimo kot način, da k temu prispevamo. Že zdaj smo uspešni na Nizozemskem, v Belgiji, Nemčiji in Avstriji ter se širimo še v druge države v Evropi in ZDA. Verjamemo v inovacije, razvijanje talentov … To vizijo delimo z ekipo."

Predstavitev Team Visma | Lease a Bike za 2024 bo v četrtek, 21. decembra, jasno pa je, da bo v prihodnjem letu za omenjeno ekipo kolesaril tudi Jan Tratnik, ki se je Nizozemcem priključil v letu 2023. Medtem bo Primož Roglič, ki je bil v nizozemskem ustroju vse od leta 2016, kariero nadaljeval pri BORI - hansgrohe.