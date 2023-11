Kontroverzna izjava Belgijca: Rogličeva odločitev bo slabo vplivala na ekipo Bora in JV

Belgijski novinar, komentator in kolesarski analitik Michel Wuyts je v nedavnem intervjuju za belgijski medij Het Laatste Nieuws izjavil, da bo imel odhod Primoža Rogliča iz Jumbo-Visme in prihod v ekipo BORA - hansgrohe za obe ekipi negativne posledice. Pri Jumbo-Vismi je jasno, odhod tako močnega kolesarja bo močno oslabil ekipo, zakaj pa naj bi bil prihod Rogliča slaba novica za BORO?

Belgijski novinar, komentator in kolesarski analitik Michel Wuyts je v intervjuju za Het Laatste Nieuws presenetil z izjavo, da bo imel prihod Primoža Rogliča v ekipo BORA - hansgrohe za nemško sredino tudi negativne posledice. Njegov prihod bo po njegovem mnenju slabo vplival na mladega Belgijca Ciana Uijtebroeksa, zmagovalca dirke Tour del'Avenir leta 2022, ki je od nekdaj pomemben pokazatelj kolesarske prihodnosti.

"Ralph Denk (menedžer ekipe BORA - hansgrohe, op. a.) živi v zmoti. Enega najbolj nadarjenih kolesarjev na svetu enostavno ne prodaš, BORA pa ga ponuja naokrog," je izpostavil Wuyts. Njegove besede se nanašajo na 20-letnega Uijtdebroeksa. Pri ekipi BORA namreč še niso prepričani, ali ga bodo lahko zadržali po sezoni 2024. Belgijec je v prvih dveh sezonah med profesionalci dobro nastopal, a je imel tudi toliko poguma, da je javno izpostavil, kaj ga v ekipi moti.

Menedžer ekipe BORA - hansgrohe Ralph Denk. Foto: Guliverimage

"General Denk misli, da je (Uijtebroeks, op. a.) preveč asertiven (sposoben odkritega izražanja lastnega mnenja, prepričanj, pravic, potreb ali čustev, op. a.). Tako je na primer javno kritiziral moštvenega kolega Aleksandra Vlasova in ekipno opremo za kronometer. Preveč je nadarjen, da bi igral sužnja. On je napadalec," meni Wuytsa, a hkrati dodaja, da ekipa BORE tako ali tako ni pravo okolje za nadarjenega Belgijca, ampak bi se bolje znašel v ekipi INEOS Grenadiers.

Wuyts verjame, da se je Roglič za odhod iz Jumbo Visme odločil že na lanskem Touru, ko je kljub hudi poškodbi zaradi padca v peti etapi pomagal Vingegaardu zlomiti Tadeja Pogačarja v 11. etapi, in ne šele na letošnji Vuelti, kjer so se med bojem za rdečo majico pojavila notranja trenja v ekipi. "Dobro je odigral svojo vlogo na vzponu na Galibier, moštveni kolega Vingegaard pa je pobral vse zasluge. Roglič, ki je rojen zmagovalec, je lahko le nemočen ostal v ozadju. Že takrat so bili postavljeni temelji za odhod v BORO," je prepričan. Denk je sicer že večkrat izjavil, da so se pogovori z Rogličem začeli šele po koncu letošnje Vuelte.

Prav odhod Rogliča bo eden bistvenih minusov v sestavi ekipe Jumbo-Visma v sezoni 2024. "Poleg Vingegaarda ne vidim nobenega drugega kolesarja, ki bi lahko na polno zmagoval na etapnih dirkah. Njegov odhod bo brez dvoma pustil praznino," poudarja Wuyts.

Preberite še: