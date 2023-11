Pogačarju osrednja nagrada, posebna tudi Rogliču in Mohoriču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dobili smo slovenske kolesarske junake za letošnje tekmovalno obdobje. Najboljši v moški konkurenci je postal Tadej Pogačar, pri dekletih pa je spet številka 1 Eugenia Bujak. Kolesarska zveza Slovenije je na slavnostni prireditvi Večer zvezd v Ljubljani podelila nagrade tudi v drugi kategorijah. Priznanje za posebne dosežke v letošnjem letu in karieri je dobil Primož Roglič, Matej Mohorič prav tako nagrado za posebne dosežke.

Številka 1 svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar je tako že četrtič zapored prejel nagrado za najboljšega kolesarja v Sloveniji. Nedavno je bil v igri tudi za najboljšega kolesarja na svetu v letošnjem letu, potem ko je osvojil klasiki Flandrijo in tretjič zapored Lombardijo, bil drugi na Dirki po Franciji in bronast na cestni dirki svetovnega prvenstva, a je nagrado zlato kolo Vélo d’Or, za katerega glasujejo le izbranci, šla v roke zmagovalca Dirke po Franciji Jonasa Vingegaarda. Drugo mesto je osvojil Mathieu van der Poel, tretji je bil Pogi, Primož Roglič, ki je osvojil Dirko po Italiji, pa ni imel mesta med najboljšimi tremi kolesarji.

Pričakovano pa je Pogačar stopil na najvišjo stopničko pri nas, na katero se je povzpel zaradi odličnih predstav na vseh možnih poligonih. Kar 17 zmag je nanizal v svetovni konkurenci v letošnjem kolesarskem letu in navkljub dejstvu, da je bil zaradi poškodbe in operacije zapestja pred Dirko po Franciji dalj časa odsoten s tekmovanj.

Foto: www.alesfevzer.com

"Letos je bilo pestro na Touru. Zadnji teden je bil zame kar težak. Drugo mesto mi daje neko novo motivacijo. Sploh po letošnji sezoni. Upam, da bo naslednje leto šlo malce bolj tekoče," se je dotaknil letošnjega Toura in misli uperil še proti uspehu na spomeniku Flandriji: "Flandrija je ena najlepših enodnevnih dirk. Da mi je uspelo tam zmagati, je nekaj neverjetnega. V Belgiji je ta šport zelo popularen."

Pri dekletih je naziv najboljše vnovič prejela Eugenia Bujak, ki je prav posebej ponosna, da lahko kolesari za Slovenijo, potem ko je prej nosila dres Poljske: "Da sem postala Slovenka, je ena najboljših stvari, ki sem jih dobila v življenju."

Rogliču in Mohoriču nagradi za posebne dosežke

Nagrado je dobil tudi Roglič. Njemu je bila namenjena za posebne dosežke v letošnjem letu, v katerem je bil osrednji vrhunec zmaga na Dirki po Italiji. Ob veličastni zmagi na Giru se je veselil uspeha še na Dirki po Burgosu, Giru dell'Emilii, Dirki po Kataloniji in Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja.

"Cenim trenutke. Teh ni neomejeno. Vsak ima na tem svetu svoje trenutke. To sezono sem se zelo zabaval," je o tem, kaj ga je letošnje leto naučilo, dejal Roglič.

Primož Roglič je letos osvojil Dirko po Italiji. Foto: www.alesfevzer.com

Nagrada za posebne dosežke je šla prav tako v roke Mateju Mohoriču, ki se je lahko pohvalil s šestimi zmagami na cestnih dirkah, prav poseben dosežek pa je osvojitev mavrične majice na svetovnem prvenstvu na makadamu. Odmevala je etapna zmaga na Dirki po Franciji, po kateri je v čustvenem govoru navdušil številne ljubitelje kolesarstva. In kako zdaj gleda na takrat izrečene besede? "Še vedno se mi dvigne pulz, ko pogledam posnetek. Všeč mi je, da je govor navdihnil toliko ljudi. Da naredijo nekaj dobrega zase. Da si postavimo visoke cilje. Da si postavimo sanje in jih skušamo doseči. Polagam ljudem na srce, naj trdo delajo, saj se sanje velikokrat uresničijo," pravi Mohorič.

Matej Mohorič se je lahko pohvalil s šestimi zmagami na cestnih dirkah, prav poseben dosežek pa je osvojitev mavrične majice na svetovnem prvenstvu na makadamu. Foto: www.alesfevzer.com

Najboljši mladi kolesar v cestnem kolesarstvu je postal Anže Ravbar, ki je na evropskem prvenstvu osvojil zlato odličje, družbo na zmagovalnem odru pa mu je delal Žak Eržen, za oba pa je znano, da bosta od prihodnjega leta naprej delala v razvojnih ekipah World Tour ekip - Ravbar bo kariero nadaljeval v razvojni ekipi UAE Emirates, Eržen pa v ekipi Cycling Team Friuli, leto pozneje pa ga že čaka delo v moštvu Bahrain Victorious.

Tudi Erženu je pripadla nagrada na Večeru zvezd, in sicer nagrada za posebne dosežke, potem ko je letos bronu dodal še srebrno odličje s svetovnega prvenstva na velodromu v Caliju v Kolumbiji v olimpijski disciplini omnium in srebro v dirki na izpadanje na evropskem prvenstvu za mlajše kategorije v Anadii na Portugalskem.

V spodnjem paragrafu so zabeleženi vsi junaki letošnjega leta, že zdaj pa se lahko slovenski ljubitelji kolesarstva veselijo leta 2024, v katerem bodo naši kolesarji in kolesarke spet skušali prikolesariti do vrhunskih dosežkov.