Oče svetovnega prvaka presenetil: Nagrado bi moral dobiti Pogačar

"Ne Mathieu, Tadej Pogačar bi moral prejeti nagrado zlato kolo. Zmaga na dirki Pariz–Nica, na Flandriji, drugo mesto na Dirki po Franciji, zmaga na Lombardiji," je v pogovoru za belgijski medij Het Nieuwsblad izpostavil Adrie van der Poel, oče svetovnega prvaka Mathieuja van der Poela, ki je prejel nagrado Eddyja Mercxka za najboljšega kolesarja na klasikah (v ženski konkurenci je nagrado prejela Belgijka Lotte Kopecky), v glasovanju za kolesarja leta pa je bil drugi.

Prejemnika zlatega kolesa za leto 2023: Demi Vollering in Jonas Vingegaard Foto: Guliverimage

A tudi Adrie van der Poel se zaveda teže, ki jo ima zmaga na najpomembnejši etapni dirki leta, Dirki po Franciji. "Ampak poglejte si seznam prejemnikov zlatega kolesa, na njem ni veliko kolesarjev, ki niso osvojili Toura."

V glasovanju za zlato kolo, ki ga organizira francoska revija Velo magazine, sodeluje 36 mednarodnih kolesarskih novinarjev in novinark, med njimi je samo en predstavnik Slovenije, in sicer Igor Tominec iz Vala 202. Tominec je svoje glasove razkril v objavi na omrežju X. Na prvo mesto je postavil Pogačarja, na drugo Vingegaarda, na tretje pa Primoža Rogliča.

Na presenečenje številnih ljubiteljev kolesarstva nekateri novinarji, ki so imeli pravico oddati svoj glas, med prvih pet (vsak je lahko glasoval za pet kolesarjev oz. kolesark) niso uvrstili Pogačarja ali van der Poela, ki sta po vseh statističnih kazalcih močno zaznamovala sezono 2023. Točkovanje je bilo sicer zelo tesno, Vingegaard je prejel 142 točk, drugi Nizozemec Mathieu van der Poel 133, Pogačar pa 126. Primož Roglič je bil četrti, Remco Evenepoel pa peti.

Zanimivo je, da je največ glasovalcev (16) na prvo mesto postavilo van der Poela in samo osem Vingegaarda. Tadeja Pogačarja je za najboljšega kolesarja leta razglasilo 11 novinarjev, eden pa je na kolesarski prestol postavil Evenepoela.

Kritičen pogled na podeljevanje zlatega kolesa je s svojimi sledilci delil tudi priljubljeni kolesarski bloger Benji Naesen.

One of the voters for the Velo d'Or didn't even have Pogačar in their Top 5 for Best Cyclist of 2023. 😂



Can't believe Twitter spent an entire day in turmoil over this trophy when some of these people vote like they didn't watch cycling. https://t.co/zcgtAFr6zQ