Sin legendarnega kolesarja obseden s Pogačarjem

"Ne le zmaga, ampak zmaga s strastjo," je po novi zmagi Tadeja Pogačarja na Japonskem dejal britanski kolesar Mark Cavendish in nadaljeval: "On je idol mojega malčka. Njegov najljubši kolesar je. Obseden je z njim. Z navdušenjem ga spremlja na dirkah."

Cavendish se je nedavno odločil, da prestavi športno upokojitev in bo nadaljeval v dresu Astane Qazaqstan tudi v letu 2014. Njegova velika želja je, da bi na Dirki po Franciji prišel do 35. zmage in tako na večni lestvici ostal sam na vrhu – zdaj si prvo mesto deli z legendarnim Eddyjem Merckxom.