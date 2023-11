"Roglič je na višji ravni kot ostali, a tudi oni morajo dobiti priložnost"

Primož Roglič in Aleksander Vlasov sta bila do letos tekmeca, v prihodnji sezoni bosta postala moštvena kolega.

Enainštiridesetletni Švicar Enrico Gasparotto, nekdanji profesionalni kolesar, danes pomočnik športnega direktorja pri ekipi BORA - hansgrohe, ki jo bo prihodnjo sezono okrepil slovenski as Primož Roglič, se zaveda, da bo moralo preteči nekaj časa, da se bodo v ekipi navadili na novega liderja in obratno ter da bodo tako usklajeni, kot so v ekipah Jumbo-Visma in UAE, kjer se vsak točno zaveda, kakšna je vloga Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegaarda. V intervjuju za italijansko spletno strani Bici.Pro je poudaril, da je, kljub temu da imajo z Rogličem kolesarja, ki serijsko zmaguje dirke, pomembno, da tudi ostali kolesarji dobijo svojo priložnost.

"Ko po več letih zamenjaš okolje, vedno traja nekaj časa, da se vse postavi na svoje mesto," je intervjuju za italijansko spletno stran Bici.Pro opozoril 41-letni Švicar Enrico Gasparotto, nekdanji profesionalni kolesar, danes pomočnik športnega direktorja pri ekipi BORA - hansgrohe.

Pri ekipi Bora – hansgrohe se zavedajo, da imata glavna protagonista zadnjih dveh izvedb Toura Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard glede tega veliko prednost. "Na papirju imata več izkušenj dirkanja s svojimi moštvenimi kolegi, dobro poznata okolje, v katerem delujeta in vse to je na Touru zelo priročno. Na koncu bo zmagal samo eden, pomembnost ekipe pa je več kot očitna. Na kratko, skušali bomo biti čim bolj neopazni, na koncu pa bomo videli, kako se bo razpletlo."

Gasparotto pravi, da veliko razmišlja o tem, kako sestaviti podporno ekipo za Rogliča in se zaveda pomembnosti tega, da jo testirajo že pred Tourom, ki bo za Rogliča glavni cilj prihodnje sezone.

Prilagajanje in še enkrat prilagajanje

"Vsak vodja ekipe ima svoj karakter in svoj način dirkanja, zato je pomembno, da se ekipa prilagodi tem potrebam. Banalen primer: Hindley vedno rad vozi v ospredju skupine. To je v njegovi naravi in moštvene kolege vedno prosi, da mu pri tem pomagajo. Na letošnjem Touru pa je trajalo kar nekaj dni, da so se fantje prilagodili Jaiju, saj pred Tourom niso dovolj dirkali skupaj. Razlog je v tem, da je veliko fantov nastopilo na Giru in potem še na Touru in ni bilo priložnosti za skupne dirke. Vse to je zelo pomembno za dinamiko ekipe in zadeva tako kapetana ekipe kot ekipo."

Gasparotto je dejal, da se še niso odločili, kateri kolesarji bodo v ekipi za Tour in bodo tam v prvi vrsti zato, da Rogliču pomagajo do rumene majice, bo pa pri pripravi koledarja pomembno, da bodo zadovoljni vsi glavni akterji ekipe.

Lennardu Kämni se prihodnje leto izteče pogodba. Foto: Ana Kovač

"Hindleyju, Vlasovu in Kamni se pogodba izteče prihodnje leto in dolgujemo jim, da vsi dobijo svojo priložnost, ne pa da si zaprejo vrata samo zato, ker je v ekipo prišel Primož. Seveda gre za kolesarja zmagovalca, letos ima kar 15 zmag, medtem ko so vsi naši kolesarji skupaj, če odštejemo državna prvenstva, zbrali 17 zmag. Očitno je, da je na višji ravni, je pa prav tako pomembno, da tudi preostali kolesarji v naši ekipi dobijo svojo priložnost."

