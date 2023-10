Športni direktor Jumbo-Visme razkriva ozadje dogajanja na letošnji Vuelti

Dogajanje znotraj ekipe Jumbo-Visma je vrelišče doseglo po 17. etapi letošnje Vuelte s ciljem na Angliruju, ki jo je dobil Primož Roglič. Po zmagi je v pogovoru z novinarji izjavil, da so v ekipi dogovorjeni, da bo zmagovalca dirke določila moč kolesarjev na cesti, in ne dogovor znotraj ekipe.

Športni direktor ekipe Jumbo-Visma Merijn Zeeman se je po poročanju nizozemskega medija WieleFlits med gostovanjem v podkastu Met open vizier strinjal, da bi morali Roglič, Kuss in Vingegaard na brutalnem vzponu na Angliru ostati skupaj, ne pa se napadati, in se tako izogniti notranjim trenjem glede vprašanja, kdo bo v Madridu proslavljal skupno zmago na Vuelti.

V 17. etapi s ciljem na Angliruju, na kateri je Kuss že deveti dan vozil v rdeči majici vodilnega, je na zaključnem vzponu zaostal, potem ko sta ga moštvena kolega Roglič in Vingegaard pustila za seboj. Roglič je tisto etapo dobil, Vingegaarda, ki je bil drugi, pa je od rdeče majice in skupnega vodstva na dirki ločilo le še osem sekund. V cilju so vsi še vedno zatrjevali, da imajo proste roke in da ima vsak od njih pravico do boja za skupno zmago.

Foto: Guliverimage

Kolesarska javnost se s tem ni strinjala. Enotno mnenje je bilo, da bi Roglič in Vingegaard morala zaščititi rdečo majico ter skupno vodstvo Kussa, ki jima je kot pomočnik v gorskih etapah pomagal do njunih zmag na Touru, Giru in Vuelti, in tudi Zeeman danes priznava, da so se zaključka 17. etape lotili na napačen način.

"Na vzponu na Angliru bi morali vsi trije ostati skupaj"

"V določenem trenutku (na zaključnem vzponu na Angliru, op. a.) Sepp ni več mogel slediti Primožu in Jonasu in takrat je bilo konec timskega dela znotraj ekipe. Vse, kar se je zgodilo do takrat, je bilo plod skupnega dela, na vzponu na Angliru pa smo storili napako, vsi trije bi morali ostali skupaj. Seveda moram dodati, da ko se enkrat vzpenjaš po cesti z 20-odstotnim naklonom pri srčnem utripu 200 udarcev na minuto, ne moreš pričakovati, da bodo fantje še lahko trezno razmišljali," je Zeeman poskušal poiskati razloge za nelogično dinamiko med tremi najboljšimi na letošnji Vuelti.

A če je dogajanje v 17. etapi močno razburilo kolesarsko javnost, je bila podoba, ki so jo kolesarji Jumbo-Visme poslali v svet dan pozneje, povsem drugačna. Na cilj 18. etape so Kuss, Roglič in Vingegaard pripeljali skupaj. Vse je kazalo na to, da so se v ekipi konkretno pogovorili in sestavili nov načrt. Kaj točno se je dogajalo večer pred tem?

Foto: Guliverimage

Zeeman je razkril, da so vsi kolesarji Jumbo-Visme na dirki lahko predstavili svoj pogled na zadevo. "Sprejeli so odločitev, da podprejo Seppa Kussa, vendar odločitev ni bila sprejeta soglasno," je presenetljivo razkril Zeeman.

"Kolesarstvo je za nas ekipni šport in ne šport posameznikov," je poudaril. "Tisti večer sem vse fante posadil okrog mize, a še prej sem se ločeno pogovoril z Jonasom, Seppom in Primožem ter prisluhnil njihovim mnenjem."

Vsi razen Rogliča so se strinjali s tem, da zmaga Kuss

Zeeman je razkril, da se je večina - vsi kolesarji z izjemo Rogliča - strinjala s tem, da bi Sepp Kuss moral biti edini vodja ekipe in da bi ga morala vsa ekipa podpirati vse do cilja Vuelte v Madridu.

"Primož je imel s to odločitvijo nekaj težav, a se je na koncu tudi sam strinjal s tem. Tudi zato, ker so vsi preostali glede tega imeli zelo močno mnenje. Na koncu je tudi on dejal: 'Sepp mora zmagati, lahko računate name.'"

Kaj je sledilo v tednih po tem dogodku, je znano. Roglič se je odločil, da po osmih letih pri ekipi Jumbo-Visma, ki ji je prinesel veliko zmag in dobrega ugleda v javnosti, kariero nadaljuje v drugi ekipi. Odločil se je za nemško ekipo BORA - hansgrohe, pri kateri mu vodilni niso zagotovili samo nastopa na prihodnji Dirki po Franciji, ampak tudi vso podporo v boju za rumeno majico.

Preberite še: