Zaradi Rogličevega prihoda ga je zaskrbelo

"Ko sem prvič slišal govorice, da se bo Roglič priključil BORI – hansgrohe, sem pomislil na vodilno vlogo Jaija Hindleyja v ekipi in si zaželel, da govorice ne bi bile resnične," je odkrito priznal avstralski novinar, ki na televiziji SBS komentira kolesarske dirke. "Jasno, upal sem, da bo Roglič zapustil Jumbo, saj si želi nove priložnosti na Touru, a nisem hotel, da bi odšel v Boro. Upal sem, da se bo priključil Bahrainu," je še pred dnevi razlagal Matthew Keenan.

Kaj Rogličev prihod pomeni za Hindleyja?

Sodelovanje z izkušenim slovenskim šampionom utegne biti odlično za Avstralca. Foto: Guliverimage Avstralec se zelo dobro zaveda, da Prihod Primoža Rogliča v nemško moštvo BORA – hansgrohe pomeni, da bo Zasavec postal nesporna številka ena ekipe, kar posledično pomeni, da bo 27-letni avstralski as Jai Hindley malce zdrsnil po hierarhični lestvici. V deželi tam spodaj pa seveda upajo, da bo Hindley, ki je lani osvojil Dirko po Italiji, v nadaljevanju kariere posegel po še višjih ciljih.

Višji cilj je francoski Tour, seveda. Jasno je tudi, da je Roglič Jumbo-Vismo zapustil predvsem zato, da bi dobil priložnost in podporo napasti zmago na dirki vseh dirk. A tudi Keenan je po malce globljem premisleku naposled prišel do zaključka, da je Rogličev prihod v Boro za Hindleyja dober. "Jai, kljub temu da je osvojil Giro, ne spada v ožji krog favoritov na Touru. Vingegaard in Pogačar sta tam v svoji kategoriji, sledijo jima Jai, pa Roglič, Remco Evenepoel, Carlos Rodriguez, med tem pa bi prištel še Juana Ayusa, če ne bi bil Pogačarjev moštveni kolega pri UAE Emirates," je razmišlja v oddaji SBS Sports.

Bora lahko sestavi strah zbujajočo ekipo

"Ne delajmo si nikakršnih utvar, Roglič želi biti številka ena Bore na Dirki po Franciji." Foto: Guliverimage "Če pa lahko Roglič in Hindley resnično vzpostavita dobro sodelovanje, pa možnosti, da Bora osvoji Tour ali pa se vsaj prebije na oder za zmagovalce, močno povečajo. Bora lahko sestavi eno najmočnejših ekip za Tour de France. Roglič in Hindley bi bila s podporo Lennarda Kämne, Emanuela Buchmanna in Aleksandra Vlasova strupena kombinacija v gorah, Marco Haller, Nico Denz in Danny van Poppel pa bi zagotavljali več kot dovolj mišic na preostalih etapah. Pa še Danija Martineza so dobili za naslednja štiri leta. To je super ekipa," še razmišlja avstralski kolesarski novinar.

Z Rogličevo pomočjo bi lahko Hindley napredoval na naslednjo raven, še meni Keenan. "Če bosta sodelovala tako, kot sta Jai in Wilco Kelderman leta 2020, ko sta na Giru osvojila drugo in tretje mesto, bi bil lahko Rogličev prihod za Hindleyja fantastičen." Leta 2020 sta bila Hindley in Nizozemec Kelderman kolega v moštvu Sunweb (danes DSM – firmenich), zmagal pa je takrat Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers). Roglič bo pri Bori glavna tarča za konkurente, še ugotavlja Keenan, s čimer se bo Hindley otresel nekaj pritiska in imel več prostora za kakšen presenetljiv napad. "Če bo sodelovanje pravo, bo to odlično za Boro in Hindleyja, a si ne delajmo nikakršnih utvar, Roglič želi biti številka ena Bore na Dirki po Franciji," se zaveda Avstralec.

