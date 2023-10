Nov Rogličev moštveni kolega se pritožuje

"To je nekaj, kar moramo resnično izboljšati," se je po nedavnem kronometru narodov v Les Harbiersu pritoževal mladi 20-letni belgijski kolesar Cian Uijtdebroeks. Na dirki je zasedel 14. mesto in za zmagovalcem, Britancem Joshuo Tarlingom (Ineos Grenadiers), zaostal več kot štiri minute. Kritiko je namenil svoji ekipi BORA - hansgrohe, katere član je po novem tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič. Kaj se je torej zgodilo?

Cian Uijtdebroeks se je dobrih 45 kilometrov dolgega kronometra v Franciji udeležil z visokimi cilji, boljši dosežek pa so mu preprečile težave s kolesom. "Po desetih kilometrih se mi je snel menjalnik in sem zamenjal kolo, ampak na rezervnem kolesu so bile nastavitve popolnoma neustrezne. V takšnih razmerah lahko poganjaš tako močno kot lahko, pa nič ne pomaga. To ni kul," se je Cian Uijtdebroeks nad servisom BORE - hansgrohe pritoževal v intervjuju za flamski časnik Het Nieuwsblad.

"V ekipo sem prišel, da bi se učil, in lepo bi bilo, če bi bila naša kolesa primerno nastavljena," se je še jezil 20-letnik. Neprimerno rezervno kolo pa, kot kaže, ni bila zgolj enkratna napaka servisa nemške ekipe. Uijtdebroeks, zmagovalec lanske dirke Tour de l'Avenir, je prepričan, da se morajo v Bori veliko bolj posvetiti kronometru. "To je nekaj, kar moramo resnično izboljšati. V tem imamo ogromne rezerve, še posebej kar se tiče aerodinamike in same konstrukcije koles. Moč imam, pri svojih 65 kilogramih sem v uri povprečno pritiskal s 400 vati, a čas izgubljamo pri podrobnostih," pravi.

Želi si, da bi pozimi izboljšal svoj položaj na kolesu, pričakuje veliko dela v vetrovniku, obenem pa upa, da se bodo v ekipi posvetili tudi izboljšanju koles za vožnjo na čas. Opremljevalec moštva BORA - hansgrohe je Specialized. Prav zaradi slabše opreme in slabše aerodinamike Uijtdebroeks "izgublja minute" proti tekmecem, kot sta Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step) in Juan Ayuso (UAE Emirates), je še povedal za Het Nieuwsblad. "Časa pa ni na pretek, mudi se nam," še opozarja mladenič, ki bo v naslednji sezoni nastopil na Giru, kjer bosta dva posamična kronometra in skupno več kot 68 kilometrov vožnje na čas.

Bo moralo Primoža Rogliča, olimpijskega prvaka v kronometru, skrbeti? Foto: Guliverimage

Uijtdebroeksova razgrnitev razmer v moštvu BORA - hansgrohe lahko malo skrbi tudi Primoža Rogliča, ki je letos zapustil nizozemsko Jumbo-Vismo, ekipo, ki je v zadnjih letih vse tovrstne podrobnosti izpilila do potankosti. Je pa ob tem treba povedati, da je pri tem pomembno vlogo odigral tudi Zasavec. Njegov prihod v nemško ekipo utegne biti pomemben tudi v tem pogledu, znano je namreč, da je Roglič zahteven tako do sebe kot ljudi okoli sebe, pozimi tako vse – kolesarje, vodstvo ekipe, servis in vse druge vpletene – čaka veliko dela. Izkušnje olimpijskega prvaka v vožnji na čas iz Tokia 2021 bodo pri tem zagotovo neprecenljive. Kot tudi znanje belgijskega trenerja Marca Lambertsa, ki z Rogličem prihaja iz Jumbo-Visme.

Nekaj dela bo, kot kaže, treba opraviti tudi glede odnosov med kolesarji v ekipi. Na letošnji Vuelti je bilo nekaj napetosti med Uijtdebroeksom in ruskim kolesarjem Aleksandrom Vlasovom, piše Wielerflits. Uijtdebroeks ima pogodbo z Nemci sklenjeno še za sezono 2024. Kaj pa po njej? "S tem vprašanjem si še ne belim glave. Do zdaj sem imel v ekipi odličen program in sem lahko napredoval. Tu gre zahvala ekipi, nikjer drugje ne bi imel toliko svobode. A če želimo biti na grand tourih konkurenčni, se bo stvari treba lotiti veliko bolj analitično. Videl bom, ali mi bo Bora to lahko ponudila ali pa bom moral poiskati drugo okolje," je še povedal mladenič, ki je na letošnji Vuelti, svoji prvi tritedenski dirki, zasedel odlično osmo mesto v skupnem seštevku in drugo v razvrstitvi najboljših mladih kolesarjev.

