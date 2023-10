Jumbo-Visma spreminja ime

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nizozemska kolesarska ekipa Jumbo-Visma se je v zadnjih tednih pojavljala v javnosti zaradi različnih tematik. Ena od njih je bila tudi morebitna združitev z ekipo Soudal – Quick Step, a je namera na koncu propadla. V igri za vstop v ekipo je bil tudi ameriški Amazon, a je ta ideja prav tako splavala po vodi.

Zdaj je po poročanju WielerFlits jasno, kdo bo drugi sponzor ekipe. To je podjetje Lease a Bike, kar pomeni, da se bo nizozemsko moštvo v letu 2023 imenovalo Visma – Lease a Bike.

Kdo sploh je Lease a Bike? Lease a Bike je podjetje, ki omogoča najem koles in deluje v Beneluksu ter Nemčiji. Podjetje je v lasti Pona, ki ima med drugim v lasti tudi blagovno znamko koles Cervelo, s katerimi kolesarijo člani ekipe zdajšnje Jumbo-Visme.

Uradne potrditve vodstva ekipe še ni, vendar naj bi se to zgodilo v kratkem. Ekipa naj bi v letu 2024 imela tudi druge barve dresov, proračun pa naj bi se gibal med 25 in 30 milijoni evrov, kar naj bi bilo nižje od ekip UAE Emirates in INEOS Grenadiers.