"Po osmih letih in pisanju kolesarske zgodovine z zmago na vseh treh gran tourih v enem letu sem začutil, da sem dosegel ciljno črto," je v izjavi za javnost danes sporočil belgijski trener Marc Lamberts in potrdil, da bo svojo kariero nadaljeval v ekipi BORA - hansgrohe. "Zato sem zelo vesel, da začenjam znova. Komaj čakam, da začnem nov izziv, veselim se priložnosti z ekipo BORA - hansgrohe," je dejal Lamberts, ki se je ekipi Jumbo-Visma pridružil leta 2015, z Rogličem pa je začel tesno sodelovati takoj ob prihodu Slovenca v ekipo leta 2016. Še prej je 61-letni Belgijec sodeloval tudi z Woutom Van Aertom, ki se ga je njegova selitev v drugo ekipo močno dotaknila.

#NEWS

Marc Lamberts will join the coaching staff from 2024 onwards. In recent years, the experienced performance coach has worked at Jumbo-Visma, where he coached Primož Roglič, among others. In addition to Roglič, Lamberts will also work with other riders from the team.