Igranje s Pogačarjevim načrtom

Kolesarska sezona se je za najboljše že končala in so na zasluženem dopustu. Ne glede na vse so misli kolesarjev zagotovo že v letu 2024, a jasne slike, na katerih dirkah bodo zvezdniki nastopili, javnost še nima. Veliko zanimanje je predvsem glede koledarja najboljšega kolesarja Tadeja Pogačarja.

"Ne vem, morate vprašati Tadeja. Morda bo želel kolesariti na vseh treh Grand Tourih," je v pogovoru za Global Cycling Network o potencialnih ciljih Tadeja Pogačarja dejal njegov moštveni kolega pri UAE Emirates Rafal Majka.

Mnogi menijo, da bi mu trasa Gira nadvse ustrezala, in Majka priznava, da mu je pisana na kožo: "Trasa je zelo lepa, z veliko posamične vožnje na čas. Mislim, da je šest, sedem etap zelo težkih. Dober Giro bo."

A to ne pomeni, da bo Tadej dejansko kolesaril na italijanski tritedenski dirki, čeprav bi ga mnogi radi videli na delu pri naših zahodnih sosedih. Še vedno je Tour de France osrednja dirka sezone, ki bi jo Pogačar zagotovo rad še kdaj osvojil.

Dejstvo je, da je med vsemi kolesarji v karavani najbolj raznovrsten in trdno zaseda vodilni položaj na lestvici UCI, zato je razumljivo, da ga mamijo tudi druge prestižne dirke. Zmagovati je sposoben na praktično vsakem terenu – poleg dveh Dirk po Franciji je na primer osvojil pet znamenitih spomenikov (oktobra je tretjič zapored pokoril tekmece na Dirki po Lombardiji, pred tem pa zmagal že na Liege–Bastogne–Liege in Dirki po Flandriji) in še bi lahko naštevali. Le v letošnjem letu se je lahko pohvalil s 17 zmagami.

"Dobrodošlo, da je Roglič menjal ekipo"

Ker rad zmaguje na različnih terenih, se nekateri poigravajo z idejo, da bi leta 2024 poskušal zmagati na Giru, Vuelti, olimpijskih igrah, svetovnem prvenstvu – trasa v Zürichu mu je pisana na kožo … Verjetno pa bomo šele decembra izvedeli načrt slovenskega šampiona, a je težko verjeti, da bi izpustil Tour de France. Zlasti ker se zaradi olimpijskih iger zaključi v Nici, kjer zelo dobro pozna ceste. Glede na njegovo tekmovalnost je pričakovati tudi, da ga mika premagati Jonasa Vingegaarda, ki je bil v zadnjih letih edina ovira na Dirki po Franciji.

Majka pozdravlja odhod Rogliča v BORO - hansgrohe. Foto: Guliverimage

Jasno pa je, da je Dirka po Franciji osrednji cilj Primoža Rogliča, ki je zamenjal ekipo in ga bomo leta 2024 videli na delu v barvah BORE - hansgrohe. "Ker je Roglič zamenjal ekipo, imamo zdaj še eno ekipo, kar je dobrodošlo. Nista le UAE in Jumbo-Visma. Zdaj bo morda še BORA. Zanimivo bo dirkati z vsemi kolesarji. Za nas bi bilo lepo, če bi osvojili enega od Grand Tourov, in v naslednji sezoni bomo skušali to spremeniti. Zavedamo se, da je to kolesarstvo in da je težko zmagati. A bomo leta 2024 skušali osvojiti Grand Tour," je še izpostavil Majka, ki je prav v dresu BORE - hansgrohe leta 2017 osvojil dirko Po Sloveniji.