Tadej Pogačar se bo odločil konec leta

Mauro Gianetti, vodja kolesarske ekipe UAE Emirates Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Vodja kolesarske ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti, ki se je v petek v Trentu v Italiji udeležil predstavitve trase za Giro 2024, se je v intervjuju za spletno stran Inbici.net dotaknil letošnje in prihodnje kolesarske sezone. Bil je navdušen nad tretjo zaporedno zmago Pogačarja na Dirki po Lombardiji in potrdil to, kar so mnogi, ki so bili zaskrbljeni ob pogledu na herpes na Pogačarjevem obrazu pred dirko, že slutili. Zdravstveno stanje Pogačar je bilo v dneh pred dirko nekoliko slabše.

"Še ena izjemna zmaga za Tadeja. Bil je vrhunsko pripravljen, a sta ga v dneh pred dirko mučila kašelj in prehlad. Kljub temu je ohranil zmagovalno miselnost in veliko željo po zmagi. Še enkrat je pokazal svoj pravi značaj," je varovanca pohvalil Gianetti. Ne samo za zmago na zadnjem spomeniku sezone, ampak za vso sezono.

Pogačar med proslavljanjem tretje zaporedne zmage na Dirki po Lombardiji Foto: Guliverimage

"Izjemen izkupiček. Zmagal je na prvi in zadnji dirki sezone. Skupaj 17 zmag in drugo mesto na Dirki po Franciji, in to kljub slabšim pripravam zaradi poškodbe dva meseca pred Tourom. Še enkrat je pokazal svoje unikatne sposobnosti, nihče drug ne bi bil sposoben česa takega. Pometel je tudi s konkurenco na jakostni lestvici. Na kratko, izjemna sezona kljub hudi poškodbi," je dejal Gianetti, glede prihodnje sezone pa: "Najprej želimo proučiti trase (traso Toura bodo razgrnili 25. oktobra), potem pa se bomo enkrat med novembrom in decembrom srečali s Tadejem in ocenili položaj."

Giro ali celo dvojček Giro in Tour?

Če bi se Pogačar odločil prihodnje leto prvič v karieri nastopiti tudi na Giru (od 4. do 26. maja), bi imel do starta Toura (od 29. junija do 21. julija 2024) natanko 34 dni časa. Glede na medijske obveznosti po eni tritedenski dirki in pred začetkom druge še nekoliko manj.

Za Pogačarja bosta brez dvoma pomembna tudi olimpijska cestna preizkušnja, ki bo na sporedu 3. avgusta 2024, in svetovno prvenstvo v Zürichu v Švici, ki bo tokrat spet na sporedu konec septembra. Trasa naj bi bila pisana na kožo prav Pogačarju, med favorite glede na profil trase pa spadata še Remco Evenepoel in aktualni svetovni prvak Mathieu van der Poel.

Preberite še: