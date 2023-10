Za pomočnika športnega direktorja Rogličeve Bore ni dvoma, kdo je najboljši kolesar leta 2023

"Njegova zbirka zmag od februarja do oktobra, z vrhunskimi dosežki na klasikah in etapnih dirkah, ga postavlja v kategorijo nad vsemi," je v pogovoru za Eurosport povedal 42-letni Bernhard Eisel, nekdanji kolesar ekipe Sky, Dimension Data in T-Mobile, in izpostavil še nekaj, kar še posebej občuduje pri Tadeju Pogačarju.

"Vedno ima nasmeh na obrazu. Ne vem, kaj bi počel brez kolesarskih dirk, najverjetneje bi pobral vse KOM (king of the mountain, kralj vzponov na kolesarski aplikaciji, op. p.) znotraj radija 600 kilometrov," se je pošalil Eisel.

17 zmag in bron s svetovnega prvenstva

Čeprav se je Pogačar tudi letos na Touru moral zadovoljiti z drugem mestom, ki je seveda še vedno vrhunski dosežek, a sam si je želel zmage, pa je zmagal skoraj na vseh preostalih dirkah, na katerih je nastopil. V letošnji sezoni ima kar 17 zmag, le eno manj od letošnjega rekorderja, belgijskega sprinterja Jasperja Philipsena. Poleg dveh etapnih zmag na Touru se je podpisal tudi pod dva kolesarska spomenika – aprila je senzacionalno zmagal na dirki po Flandriji, ki ima v svetu kolesarstva status najprestižnejše enodnevne dirke, in ob koncu sezone še tretjič zmagal na zadnjem kolesarskem spomeniku sezone – na dirki po Lombardiji – in to po solo vožnji. Postal je tudi državni prvak v kronometru in cestni vožnji, zmagal na etapni dirki Pariz–Nica, dirki Amstel Gold Race in Valonski puščici ter v začetku avgusta na svetovnem prvenstvu v Glasgowu osvojil bron.

Pogačar je na svetovnem prvenstvu v Glasgowu osvojil bronasto odličje, Mathieu van der Poel pa je oblekel mavrično majico svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage

Poleg Pogačarja je Avstrijec izpostavil še Nizozemca Mathieuja van der Poela, ki je v letošnji sezoni postal svetovni prvak v cestni vožnji in ciklokrosu ter zmagal na dveh spomenikih (Milano–Sanremo in Pariz–Roubaix) in nekaj mladih kolesarjev.

Posebej ga je navdušil 21-letni Belgijec Arnaud De Lie (Lotto-Dstny), ki je med drugim zmagal tudi na dirki za Veliko nagrado Quebeca in navdušil z zmago na dirki Famenne Ardenne Classic, kjer je v cilj sprintal z zgolj eno nogo, saj se mu je druga iztaknila iz pedala, ter 21-letni Nizozemec Olav Kooij (Jumbo-Visma) in 23-letni Italijan Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), ki bo kariero nadaljeval v ekipi Lidl-Trek.

