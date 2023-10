Filip Maciejuk, ki je v mladinski konkurenci leta 2017 na svetovnem prvenstvu v Bergnu osvojil bronasto kolajno, velja tudi za odličnega kronometrista.

Letos je Poljak v dresu Bahrain Victoriusa kolesaril nekaj manj, saj je bil mesec dni suspendiran, potem ko je aprila v Belgiji na dirki po Flandriji povzročil skupinski padec.

Na dirki po Fandriji je povzročil množičen padec:

Remember when Filip Maciejuk did this at Ronde van Vlaanderen? It’s still a painful watch. Viewer discretion advised 😬 #TourofFlanders 🇧🇪 pic.twitter.com/Y2kpbietYl