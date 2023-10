Rogličev novi šef izrazil veliko željo

Novo poglavje se začenja v ekipi BORA - hansgrohe, potem ko je v njihove vrste prišel slovenski kolesarski šampion Primož Roglič. Šef moštva Ralph Denk je v pogovoru na Dirki po Lombardiji dal vedeti, da so pripravljeni na preskok in verjamejo, da jim to lahko uspe z našim kolesarjem: "Upamo, da nam bo to luknjo uspelo zakrpati s Primožem. Moja osebna želja je, da bi imeli nekoč kolesarja v rumeni majici na Dirki po Franciji v Parizu ali Nici (naslednje leto je cilj Dirke po Franciji v Nici, op. a.). Gledamo v prihodnost, a se zavedamo, da moramo najprej opraviti svoj del posla in ostati osredotočeni."

Primož Roglič in ekipa BORA - hansgrohe imata dokaj podobno časovnico. Slovenski šampion se je s kolesarjenjem začel ukvarjati po koncu skakalne kariere, ki jo je sklenil leta 2012. Leta 2013 je nato že kolesaril za Adrio Mobil, medtem ko je nemško moštvo ugledalo luč sveta leta 2010, ko se je imenovalo še Team NetApp. Vrata v ekipo World Tour so se Rogliču odprla leta 2016, ko je bilo nemško moštvo še profesionalna kontinentalna ekipa. Takrat je prvi mož Ralph Denk skušal pripeljati v svoje vrste Rogliča, vendar je pretehtalo ravno to, da je bila zdajšnja Jumbo-Visma že med elito.

Nemci so dobili mesto med najboljšimi vsega leto kasneje, ko se je ekipa preimenovala v BORA - hansgrohe. Podjetje Bora se ukvarja z izdelavo kuhalnih plošč in odvodov kuhalnih plošč, Hansgrohe pa je znan kot proizvajalec kopalniških izdelkov. S skupnimi močmi so v ekipi začeli sanjati, da bi nekoč osvajali največje dirke, in v ta namen med drugimi pred leti v svoje vrste pripeljali tudi legendarnega Petra Sagana.

Ralph Denk je izpostavil, da se Primož kot oseba ni spremenil nič, če ga primerja s Primožem izpred osmih let, ko je novačil našega kolesarja v svojo ekipo. Foto: Guliverimage

Zdaj je Denk izkoristil nezadovoljstvo Rogliča v Jumbo-Vismi. Po Vuelti je bilo jasno videti, da ni tako, kot si želi slovenski šampion. Še enkrat je stopil v stik z njim in bil tokrat uspešen. Izpostavil je, da je bil potreben le en dolg sestanek in vse je bilo dogovorjeno. Zaveda se, da bo ekipa zdaj bolj pod drobnogledom in predvsem se bo od vseh deležnikov pričakovalo več, kajti znano je, da Rogliča zanimajo le zmage in da si želi napasti rumeno majico na Dirki po Franciji.

V vaši ekipi se začenja novo poglavje. Kako navdušeni ste nad prihodom Primoža Rogliča?

V petek smo naznanili, da prihaja Primož. Odziv je bil dober, zato sem dobro spal (smeh, op. a.). Mislim, da je bilo za Primoža v soboto čustveno, ker je zadnjič dirkal v dresu Jumbo-Visme. Hvaležen mora biti ekipi za to, kar je naredila zanj. In obratno, ekipa mora biti hvaležna Primožu za vse, kar je naredil zanjo. Vsaka stvar ima svoj konec. Začelo se je novo poglavje. Sicer je še pod pogodbo, a se moramo pogovoriti za naslednjo sezono, kakšen je načrt in vse podrobnosti. V naslednjih tednih bomo to naredili in pripravili načrt, da bomo uspešni.

Kakšna oseba je Primož v vaših očeh? Prvič ste se z njim srečali pred osmimi leti, ko ste skušali podpisati pogodbo z njim.

Presenetilo me je, da se praktično ni spremenil. Pred osmimi leti je bil še amaterski kolesar pri Adria Mobilu. Zdaj je eden najbolj znanih kolesarjev na svetu. Z vidika osebnosti pa sem imel zdaj pred očmi enakega Primoža kot pred osmimi leti. Mislim, da to pove vse o njem. Da ostaja z obema nogama trdno na tleh. Njegova osebnost je takšna, kakršna so naša načela.

Primož Roglič in Aleksandr Vlasov sta bila v soboto na Dirki po Lombardiji še tekmeca, prihodnje leto pa bosta moštvena kolega. Foto: Guliverimage

Zakaj ste sploh pred osmimi leti želeli podpisati pogodbo z njim? Sami ste dejali, da je bil takrat še amaterski kolesar pri Adria Mobilu.

Takrat sem imel ekipo Bora–Argon 18, ki je bila v drugi diviziji. Proračun je bil razumljivo nizek. Zelo omejeni smo bili. Iskali smo nadarjene kolesarje. Stacionirani smo na jugu Nemčije in Slovenija ni daleč. Videl sem ga na delu na nekaterih dirkah in sem bil navdušen nad tem, kar je kazal. Sploh, ker je bil nekdanji smučarski skakalec. Ko sem ga skavtiral, je bila prva stvar, ki mi je prišla v beležko, da je nekdanji skakalec. Našel sem ga. V Adrii Mobil je imel nekaj dobrih rezultatov. V njem sem videl velik potencial že pred osmimi leti.

Foto: Guliverimage Ste bili presenečeni, da se je iz smučarskega skakalca prelevil v vrhunskega kolesarja?

Seveda. Če spremeniš športa in oba zahtevata veliko vzdržljivosti, ni take težave. Ampak smučarski skoki tega ne potrebujejo veliko. Ne glede na vse, velika zgodba je, da mu je uspelo.

Kaj se za vas kot ekipo BORE - hansgrohe spremeni? Kar naenkrat imate kandidata za zmago na Dirki po Franciji. Za vašo ekipo je to nekaj novega.

To je res novo, vendar smo že bili dobri na Touru. Emanuel Buchman je bil četri, Wilco Kelderman peti, Aleksander Vlasov prav tako. Nismo bili tako slabi.

Ampak zdaj imate kandidata za stopničke ravno v Rogliču.

Za stopničke nam je vedno nekaj manjkalo. Upamo, da nam bo to luknjo uspelo zakrpati s Primožem. Moja osebna želja je, da bi imeli nekoč kolesarja v rumeni majici v Parizu ali Nici (smeh, naslednje leto je cilj Dirke po Franciji v Nici, op. a.). Gledamo v prihodnost, a se zavedamo, da moramo najprej opraviti svoj del posla in ostati osredotočeni.

Ali se bo kaj spremenilo z vidika treninga vaše ekipe? Primož ima rad višinske priprave. Kako je bilo s tem pri vas do zdaj?

Tudi v našem programu imamo višinske priprave. Kar veliko pozornosti namenimo temu. Zadnja leta smo na tovrstnih pripravah srečevali kolesarje Jumbo-Visme. Verjamemo, da so višinske priprave eden ključnih segmentov za dobre nastope na Grand Tourih.

Foto: Getty Images Kako pa gledate na Primoževa leta? Ni več rosno mlad. Kmalu bo dopolnil 34 let.

Veliko govora je o tem v karavani. Zame to ne igra vloge. Primož je začel kolesariti pozno. Še vedno ima energijo v sebi. Svežina je še vedno prisotna. Če bi začel kolesariti pri desetih, enajstih letih, bi bilo to drugače. Začel je šele v kategoriji U23. Vidi se, da ima v sebi še vedno strast in moč. Leta niso omejevalni faktor.

Ali zaradi Primoževega prihoda morda v ekipi čutite pritisk? Vendarle je kolesar, ki ga zanimajo le zmage.

Zagotovo je pritisk, vendar imamo to radi. Jaz imam rad pritisk, ker sem takšna oseba. Tudi s Petrom Saganom smo ga imeli, saj smo želeli zmagovati klasike in biti na najvišji ravni. Za nas ni to nič novega.