Velika hvala Rogliču: On ima velike zasluge

Pred leti smo se na Sportalu pogovarjali z direktorjem Kolesarskega kluba Adria Mobila Bogdanom Finkom, ki je povedal, kako se je sploh zgodil prestop Primoža Rogliča v zdajšnjo Jumbo-Vismo, in omenil prav športnega direktorja Fransa Maassena, s katerim smo kramljali na štartu Dirke po Lombardiji.

Športni direktor Frans Maassen je bil tisti, ki je pomagal pripeljati Primoža Rogliča v Jumbo-Vismo. Foto: Jaka Lopatič A najprej se spomnimo, kaj je leta 2020 dejal Fink: "Na podlagi poznanstev smo se dogovorili. Poznam namreč Fransa Maassena. On je imel prej pri Rabobanku (predhodnik zdajšnje Jumbo-Visme, op. a.) mlade kolesarje, jaz sem selektor slovenske mladinske reprezentance. Videvala sva se na dirkah. Leta 2000 in 2001. Še zdaj sva v stikih. Če sem iskren, je bil takrat velik boj za Rogliča. Da bi ga sploh vzeli. Zakaj? Ker je bil star 24 let, prišel je iz smučarskih skokov. Vsi so imeli pomisleke. Ko je bil Team Sky (zdajšnji Ineos Grenadiers, op. a.) na dirki Po Sloveniji in smo jim rekli, da je dober in naj podpišejo z njim, so se smejali. Ko so prišli leto pozneje na našo dirko in je medtem Roglič zmagal na kronometru na Giru, smo jim rekli: 'Kaj je, fantje, zdaj pa ni smešno?' Njihov nasmeh je bil takrat kisel."

Danes je za vas čustveno. Primož Roglič je bil z vami vse od leta 2016. Kako sami doživljate vse skupaj?

Primož se je odločil, da nas zapusti. Njegovo odločitev moramo spoštovati. Škoda je, da se je to zgodilo po vseh letih. Neverjeten kolesar je. Vseskozi ga je zanimalo zmagovanje. Zelo ga bomo pogrešali. Zasluži si, da sledi svojim željam.

Bogdan Fink je pomagal Primožu Rogliču pri iskanju profesionalne ekipe, ko je bil še del Adrie Mobila. Foto: Vid Ponikvar Kakšen je bil vaš prvi odziv, ko ste slišali, da zapušča vaše vrste?

Sranje … (smeh, op. a.). Ni lepo, da gre v drugo ekipo. Eden izmed nas je. Vedno bo tako. Tudi naslednje leto mu želimo vse najboljše. Včeraj sem mu rekel, da se bo po dveh letih vrnil k nam in da se vidimo.

In je rekel ja?

Ni rekel ja. Bomo videli.

Direktor Adrie Mobila Bogdan Fink je pred leti v pogovoru za Sportal dejal, da ste ga prav vi leta 2016 pomagali pripeljati v zdajšnjo Jumbo-Vismo. Kako se spomnite tistega obdobja?

Bogdan me je poklical, da ima super fanta. Da je nekdanji smučarski skakalec iz Slovenije. Prvi odziv je bil razumljivo dvomljiv. Da bi imeli smučarskega skakalca v ekipi. Po tistem sem ga spremljal. Ob koncu leta nismo imeli denarja. Pogovorili smo se, prišel je v ekipo in bila je bila najboljša odločitev doslej.

"Pri obeh smo imeli srečo," poudarja Maassen. Foto: Reuters

Kako ste prepričali šefe, naj podpišejo z nekdanjim smučarskim skakalcem. Verjetno so dvomili.

Tisto leto je imel nekaj dobrih rezultatov. Povabili smo ga na Nizozemsko, naredili teste in videli, kako močan je. Za tem se je z njim spisala posebna zgodba. Pripeljal nas je na raven, na kateri smo zdaj. Veliko zaslugo ima za to, da smo zdaj tako močna ekipa.

Ste bili presenečeni, da se je kot nekdanji skakalec tako povzpel v kolesarstvu in postal eden od najboljših?

Včasih imaš srečo. Tudi pri Jonasu Vingegaardu smo jo imeli. Tvegali smo. Pri obeh smo imeli dvakrat srečo.

Kaj je prinesel Primož v ekipo? Kot ste tudi sami omenili, jo je dvignil na višjo raven.

Veliko je zahteval od kolesarjev, ekipe. Neverjetno močan je v glavi. Veliko padcev in poškodb je imel, a je vedno prišel nazaj močan. Nikoli ne moreš premagati Primoža.