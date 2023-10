Uradno: Roglič novi član ekipe BORA - hansgrohe

Vodja ekipe BORA - hansgrohe Ralph Denk je potrdil, da jim je v svoje vrste uspelo pripeljati slovenskega kolesarskega šampiona Primoža Rogliča, s katerim so dobili resnega kandidata za napad na skupno zmago na Dirki po Franciji. "Zelo se veselimo sodelovanja z njim. Ponosen sem, da se je Primož odločil za nas. To je velika spodbuda za našo ekipo," je na novinarski konferenci, ki je bila razdeljena na dva dela in za katero je vladalo veliko zanimanje, dejal Denk.

Kar se je že lep čas napovedovalo, je zdaj postalo tudi uradno. Slovenski kolesar Primož Roglič bo prihodnji dve leti nosil dres nemške ekipe BORA - hansgrohe, v kateri bo v letu 2024 njegov osrednji cilj nastop na Dirki po Franciji in boj za rumeno majico.

Prvi mož ekipe Ralph Denk je na izredni spletni novinarski konferenci, ki jo je spremljalo ogromno predstavnikov sedme sile, sporočil, da bo Zasavec od leta 2024 njihov član in da mu bodo zagotavljali vso podporo pri uresničevanju ciljev.

Prvo ponudbo so mu dali že pred osmimi leti, Denk jo ima še vedno v predalu

"Imamo veliko novico. Lahko potrdimo govorice, da bo Primož Roglič prišel v našo ekipo, naš projekt. Po odhodu Petra Sagana smo dobili novega velikana kolesarstva. Je eden najboljših kolesarjev na svetu. Osvojil je praktično vse dirke v letošnjem letu. Zelo se veselimo sodelovanja z njim. Ponosen sem, da se je Primož odločil za nas. Je velika spodbuda za našo ekipo," je uvodoma dejal Denk, ki je imel v petek dopoldne kar dve novinarski konferenci, saj je že pred tem pol ure v nemščini odgovarjal na novinarska vprašanja.

Roglič vesel, da je ekipa motivirana "Veselim se tega koraka, čeprav je menjava ekipe zame nekakšen nov teren. Lepi spomini na naše srečanje pred leti so olajšali pogovore, a odločilno je bilo, da je ekipa res motivirana za delo z mano in da imamo enake ideje," so pri ekipi BORA - hansgrohe zapisali izjavo Primoža Rogliča v sporočilu za javnost, več pa bo povedal na Dirki po Lombardiji.

Prvi mož ekipe BORA - hansgrohe se je z Rogličem pogovarjal že pred osmimi leti. Foto: Guliverimage

O dolgoročnosti in višini pogodbe ni hotel govoriti, saj je zaupne narave, je pa Nemec povedal zanimivo anekdoto in hkrati poudaril, da je pogodba več kot enoletna: "Potrdim lahko, da smo se s Primožem pogovarjali že pred osmimi leti. Ni bil le sestanek. Dali smo mu tudi ponudbo. Ravno včeraj sem jo videl še enkrat in lahko povem, da je zdajšnja višja. Če dodaš številko 0 na koncu, ni dovolj."

Izkoristil nezadovoljstvo

Prvi znak, da bi lahko pod svoje okrilje pripeljal Zasavca, je dobil po koncu Vuelte: "Po Vuelti sem slišal govorice o združevanju ekip Jumbo-Visma in Soudal Quick-Step. Poslušal sem tudi intervjuje Primoža. Ugotovil sem, da ni vesel, kar je razumljivo. Jumbo-Visma stavi na kapetana Jonasa, ki je mlajši in je dvakrat osvojil Tour. Po drugi strani Primož ni bil zadovoljen s tem, kako so se stvari razpletle na Vuelti. Vprašal sem ga, bil je odprt. Od Vuelte so šle stvari zelo hitro."

Foto: Guliverimage

Glede na Primožev značaj je bilo jasno, da denar ni prioriteta pri podpisovanju pogodbe. Ker mu je najpomembnejše zmagovanje, so bile tudi želje povezane s tem: "Glavni argument je bil, da verjamemo vanj. Morda je vplivalo tudi to, da smo se pred osmimi leti že srečali z njim in mu ponudili pogodbo. Povrhu vsega smo zelo blizu. Slovenija je blizu. Oddaljeni smo približno tri ure, ker imamo sedež na jugu Nemčije. Verjamemo vanj in to je bil zanj odločilen trenutek. S prihodom bo prinesel nekaj novega, ustvaril okolje na višji ravni, zato pričakujemo večjo motivacijo od preostale ekipe. Po pogovoru z njim sem začutil, da rad zmaguje. Ne mara, da se govori o pripravljalni dirki. Tu sva na isti strani. Dirkamo, da zmagujemo, in ne dirkamo, da se pripravljamo."

Rogliču bodo pomagali, da bo optimalno pripravljen za Tour in da bo imel temu primerno ekipo

Kot pravi prvi mož BORE - hansgrohe, je dobrodošlo, da glavni igralci ekipe Aleksandr Vlasov, Lennard Kämna, Jai Hindley in ostali niso imeli nobenih zadržkov do tega, da moštvo v svoje vrste pripelje Rogliča: "Transparentni smo morali biti. Vse smo obvestili. Odziv je bil dokaj pozitiven."

Denk je videl, da Roglič po Vuelti ni bil zadovoljen. Foto: Guliverimage

S Primoževim prihodom se je uresničila tudi želja Denka, saj je s slovenskim kolesarjem dobil resnega kandidata za napad na rumeno majico na Dirki po Franciji: "Moj osebni cilj je bil, da bi imeli kolesarja, ki bi bil zmožen osvojiti Tour de France. Zdaj se je ponudila priložnost, da se pogovorimo s kolesarjem. Smo realistični. Ni edini kandidat za zmago na Touru, a že občutek, da smo lahko resni konkurenti, je lep. Imam občutek, da lahko navduši preostale kolesarje. Ima profesionalen odnos. Neverjeten talent ima."

V zadnjih dneh je bilo veliko govora, da bo v paketu iz Jumbo-Visme prišel tudi njegov trener Marc Lamberts. Pogovori potekajo, ni pa še nič dokončnega: "Vem, da je prost za 2024. Morda bi lahko bil dobra naložba. Nismo še dorekli vsega. Primož je trenutno sam z nami."

Roglič, ki ga jutri čaka nastop na Dirki po Lombardiji in bo tudi sam nekoliko bolj podrobno kot v izjavi zapisani v sporočilu za javnost pojasnil podrobnosti glede sodelovanja z nemško ekipo, je od leta 2016 kolesaril za nizozemsko moštvo Jumbo-Visma, pred tem pa bil član Adrie Mobil, ki mu je odprla vrata v profesionalni kolesarski svet, potem ko se je leta 2012 odločil za konec kariere v smučarskih skokih.