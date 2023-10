Žrtve združitve z Jumbo-Vismo v novi ekipi?

Partick Lefevere, šef belgijske profesionalne kolesarske ekipe Soudal – QuickStep, ki se bo, kot vse kaže, naslednje leto združila z nizozemsko ekipo Jumbo-Visma, si želi žrtve te združitve, se pravi kolesarje in podporno osebje, ki bi ostali brez pogodbe, združiti v novo ekipo oziroma nadaljevati zgodbo z obstoječim moštvom in novimi sponzorji, poroča belgijski časnik Het Laatste Nieuws (HLN).

Potem ko je v jasnosti odjeknila novica, da naj bi se naslednje leto združili močni kolesarski ekipi Jumbo-Visma in Soudal – QuickStep, je v kolesarskem svetu završalo. Primož Roglič, eden od največjih zvezdnikov letos dominantne nizozemske ekipe, je že napovedal, da se po tej sezoni poslavlja od čebel in vse kaže, da se bo pridružil nemškemu moštvu Bora – Hansgrohe.

Po združitvi 20 kolesarjev preveč

Z Zasavcem naj bi ekipo zapustil tudi trener Marc Lamberts, ki že 12 let sodeluje tudi z Woutom van Aertom, kar je sprožilo nova ugibanja, da bi se utegnil iz nizozemsko-belgijskega projekta umakniti tudi ta kolesarski superzvezdnik. Jasno je le, da bo v novonastali ekipi prostora le za 30 kolesarjev, trenutno jih je v obeh ekipah vsaj 20 preveč, da o podpornem osebju, mehanikih, trenerjih, soigneurjih sploh ne govorimo.

Nezadovoljstvo med člani belgijske ekipe

Francoski zvezdnik Julian Alaphilippe je napovedano združitev označil za žalostno. Foto: AP / Guliverimage Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je sicer obe ekipi opomnila, da bosta morali tudi ob združitvi spoštovati obstoječe pogodbe, vseeno pa je napovedana združitev sprožila veliko nezadovoljstva v vrstah belgijske ekipe. Tako sta idejo že javno kritizirala francoski as, nekdanji svetovni prvak Julian Alaphilippe in mladi belgijski kolesar Ilan van Wilder, ki je v torek zmagal na italijanski enodnevni dirki po treh dolinah Varseseja in izrazila upanje, da Soudal – QuickStep ostane takšen, kot je.

Kakšne načrte ima Evenepoel?

V novi ekipi naj bi bilo prostora za le šest kolesarjev sedanjega Soudal – QuickStepa, preostali, ob Alaphilippu in van Wilderju tudi danski as Kasper Asgreen, pa Španec Mikel Landa, ki je z belgijsko ekipo podpisal pogodbo za naslednje leto in naj bi bil na prihodnjih grand tourih pomemben pomočnik Remcu Evenepoelu, pa bi izviseli. Za zdaj še ni jasno, kakšne načrte ima prvi zvezdnik ekipe Evenepoel - za zdaj o prihodnosti belgijskega čudežnega dečka ni nobenih novic, skoraj obsedeno pa se zanj že leta zanima britanska ekipa Ineos Grenadiers -, a je jasno, da bi ob združitvi v novi ekipi prevladovali člani zdajšnje Jumbo-Visme.

Lefevere naj bi imel načrt

Tudi dolgoletni šef belgijske ekipe Patrick Lefevere je vse manj zadovoljen z napovedano združitvijo. Zdaj je po poročanju časnika Het Laatste Nieuws prišel na idejo, da preprosto zaprosi za novo licenco UCI in v letu 2024 nadaljuje z ostankom ekipe z novimi sponzorji. Omenja se podjetja Quick-Step, Latexo in Renson, ki bi mu lahko pomagala preživeti vsaj sezono 2024. V združeni Jumbo-Vismi in Soudal – QuickStepu pa naj bi ostala Visma in Soudal, omenja se tudi prihod Amazona, iz zdajšnjega Soudal - QuickStepa pa naj bi k njim odšel tudi opremljevalec koles Specialized. Lefevereja naj bi močno skrbelo tudi, kaj se bo po združitvi zgodilo z njegovimi dolgoletnimi sodelavci.

Odpovedali tradicionalno druženje po koncu sezone

Wout Van Aert naj bi bil pomemben član nove ekipe Visma - Soudal. Foto: Guliverimage Po poročanju časnika kolesarji Soudal – QuickStepa še niso bili obveščeni o načrtih Lefevera, jim je bilo pa "namignjeno, da lahko ignorirajo ponudbe preostalih klubov". Je pa moštvo Soudal – QuickStep po poročanju Sporze odpovedalo tradicionalno skupno druženje, ki bi se moralo zgoditi naslednji teden. Na tem so po navadi sprejeli novince v ekipo, opravili merjenja za drese in kolesa ter postavili temelje za naslednjo sezono.

Kolesarji Soudal – QuickStepa so razočarani tudi zaradi pomanjkanja informacij. Nihče jim ne pove ničesar. "Vse je za zelo skrivnostno, še vedno sem prepričan, da bomo v isti ekipi nadaljevali tudi naslednje leto. Upam, da bomo več izvedeli v naslednji tednih," je za časnik HNL po torkovi dirki Binche-Chimay-Binche povedal belgijski kolesar Yves Lampaert. Tega si je v novi ekipi zaželel tudi Wout van Aert, kar nekako demantira špekulacije, da naj bi tudi on iskal nov klub.

Do 19. oktobra morajo ekipe Uciju predložiti zahtevke za licence, takrat bo jasno vse.

