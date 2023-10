Po besedah poznavalca: Roglič najverjetneje odhaja k nemški ekipi

"Če ne bo prišlo do sprememb v zadnjem trenutku, potem bo Primož Roglič po naših informacijah od prihodnjega leta član ekipe BORA-hansgrohe," je v poznih ponedeljkovih urah na omrežju X zapisal Ciro Scognamiglio, novinar italijanskega časnika La Gazzetta dello Sport, ki intenzivno spremlja dogajanje na kolesarski tržnici.

