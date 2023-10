L'Equipe: Če pride do združitve, Remco odhaja v Ineos

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jumbo-Visma in Soudal Quick-Step se združujeta

Primož Roglič in Remco Evenepoel

Primož Roglič in Remco Evenepoel Foto: Guliverimage

Evropski mediji kar tekmujejo, kdo bo imel nove informacije o združitvi kolesarskih ekip Jumbo-Visma in Soudal Quick-Step in o prihodnosti njihovih zvezdnikov. Francoski L'Equipe zdaj piše, da bo Remco Evenepol odšel, če bo prvi mož združene ekipe zdajšnji direktor Jumbo-Visme Richard Plugge.

L'Equipe tako piše, da bo 23-letni belgijski kolesar Remco Evenepoel kariero nadaljeval v ekipi INEOS Grenadiers. Če res pride do združitve ekip Jumbo-Visma in njegove zdajšnje Soudal Quick-Step in vodenje prevzame zdajšnji direktor Jumbo-Visme Richard Plugge.

"Vsi vedo, da Remco ne bo nikoli vozil za Plugga. Ko bo prišlo do združitve in bo vodenje prevzelo Pluggevo podjetje, bodo neveljavne vse pogodbe, ki jih imajo kolesarji s Patrickom Lefeverom. Evenepoel lahko potem podpiše za Ineos. To lahko uredijo v petih minutah," je za L'Equipe povedal neimenovani vir, ki je blizu Enenepoelu.

Patrick Lefevere je prvi mož ekipe Soudal Quick-Step. Ta je v soboto dejal, da bo več o združitve znanega v ponedeljek drugega oktobra. A Ineos naj bi se zanimal tudi za Primoža Rogliča. Informacij, govoric in ugibanj je res toliko, da niti ne vemo več, čemu verjeti.