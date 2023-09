Roglič in Pogačar obračunala v zadnjem kilometru, dvojna slovenska zmaga!

Roglič pred štartom. Foto: Guliverimage Giro dell'Emilia poteka že prek 100 let, v zadnjih letih pripada Primožu Rogliču. Dobil jo je še tretjič (po 2019 in 2021). Odpeljali so 204 kilometre, odločalo pa je zadnjih pet devetkilometrskih krogov v Bologni, s petimi vzponi na San Luco (dva kilometra strmega klanca). Do zadnjega, petega vzpona je v skupini, ki se je udarila za zmago, ostalo samo še devet kolesarjev. Adam Yates je najdlje narekoval tempo, Richard Carapaz in Tadej Pogačar sta prva poskusila z napadom, a najmočnejši je bil Roglič. Silovito je napadel 500 metrov pred ciljem in niti Pogačar mu ni mogel slediti. Tako je Primož zmagal na dan, ko je oznanil, da po sezoni zapušča ekipo Jumbo-Visma, Tadej pa je tako kot lani osvojil drugo mesto. Tretji je bil Simon Yates (Jayco Alula), lanski zmagovalec Enric Mas (Movistar) pa četrti.

Tadej Počagar je še tretjič zmagal na enodnevni klasiki v Emiliji. Foto: Guliverimage

Ciljni šprint. Foto: Guliverimage To je Rogličeva 15. posamična zmaga v letošnji sezoni (ima še eno ekipno) ter že 80. v njegovi karieri. Pogačar ostaja pri 16 zmagah letos. "Odlično! Ta dirka je legendarna. Rad imam vzpon na San Luco. Lepo jo je takole končati. Bilo je zelo težko, a sem imel na koncu noge za zmago," je v prvi izjavi v cilju dejal Roglič, ki je tako še tretjič dobil mortadelo, ki jo dobi zmagovalec te dirke. "Zmago posvečam družini, ki me vedno podpira, v dobrih in predvsem slabih časih. Danes je sicer ni tu, ampak čutim podporo." Slovenska asa se bosta naslednjič pomerila v že v torek tretjega oktobra na dirki po treh dolinah Vareseja.

Giro dell'Emilia, 204,1 km:

Primož Roglič je pred štartom dirke po Emiliji potrdil, da zapušča ekipo Jumbo-Visma:

Kako se je razpletala dirka.



CILJ! Roglič je bil najmočnejši. Zmagal je z nekaj 10 metri prednosti pred Pogačarjem. 🇮🇹#GirodellEmilia



𝗬𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗢𝗭! 🔥



He wins the Giro dell'Emilia for the 𝘁𝗵𝗶𝗿𝗱 time in his career! 🏆 pic.twitter.com/UIdhCtQGWW — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 30, 2023

0,5 km: Roglič s silovitim napadom, Pogačar mu težko sledi.



0,7 km do cilja: Carapaz je napadel, a sta Slovenca odgovorila. Strmina je popustila, gledajo se in taktizirajo.



1,1 km do cilja: Prvi napadi v strm klanec! Prvi trije Pogačar, Carapaz, Roglič.



1,5 km do cilja: Yates in Vlasov v ospredju, Pogačar in Roglič za njima čakata na napad.



2 km do cilja: Pogačar je že na čelu skupine, Roglič na tretjem mestu. Čakamo odločilni napad.



4 km do cilja: Dva kilometra spusta in nato dva strma zaključna kilometra na San Luco. Pogačar ima letos 16 zmag, Roglič pa 14.



7 km do cilja: Devet kolesarjev se bo udarilo za zmago, med njimi Pogačar (lani drugi( in Roglič, ki je to dirko dvakrat že dobil.



9 km do cilja: Predzadnjič na vrhu San Luce. Zadnji krog. Spust in nato ciljni vzpon, še petič na San Luco nad Bologno.



10 km do cilja: Yates je še dvignil ritem, samo še nekaj več kot 10 kolesarjev v skupini, ki se bo udarila za zmago. Harperja so ujeli.



12 km do cilja: Harper že 20 km sam v ospredju, a samo še 10 sekund. Ulissi in Yates še naprej v glavnini vlečeta Pogačarja, ki bo ob koncu napadel za zmago. Za njimi je tudi Roglič, ki nima več pomočnikov. Še dva vzpona na San Luco.



19 km do cilja: Prednost Harperja se topi, UAE (Diego Ulissi) narekuje vse močnejši tempo v glavnini. Pogačar gotovo cilja na zmago.



25 km do cilja: Dvakrat so osvojili San Luco, še trije krogi. Harper je zdaj sam v vodstvu, 30 sekund pred glavnino. Čakamo, če bosta Pogačar in Roglič napadla na enem od preostalih treh vzponih na omenjeni hrib nad Bologno.



34 km do cilja: Še približno ura, še štirje krogi. Quentin Pacher in Chris Harper sta skočila na prvem vzponu na San Luco in imata skoraj pol minute prednosti.



40 km do konca: Ubežnika sta ujeta. Kolesarji, med njimi Pogačar in Roglič, se bližajo Bologni, kjer se bo dirka odločala. Petkrat se bodo povzpeli na San Luco, kratek, a strm in eksploziven klanec.



42 km do konca: Glavnina se približuje ubežnikoma, zaostaja samo še 16 sekund (200 metrov).



56 km do konca: V ubežni skupini vztrajata samo še Italijana Christian Scaroni (Astana Qazaqstan) in Mattia Bais (EOLO-Kometa), njuna prednost pred glavnino, v kateri sta tudi slovenska kolesarska asa Tadej Pogačar in Primož Roglič, pa znaša 50 sekund. 83 km do konca: Alex Bogna (Alpecin-Deceuninck Development Team) je prišel najhitreje na Monte Nonascoso. Zdaj čaka kolesarje skoraj 40 kilometrov vožnje do Bologne, nato pa sledi kratek, a zahteven vzpon San Luca, ki bi lahko predstavljal vrhunec dirke. 102 km do konca: Za kolesarji je polovica dirke. V ubežni skupini je le še šest kolesarjev. To so Alex Bogna (Alpecin-Deceuninck Development Team), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Jacopo Mosca (Lidl-Trek), Floris De Tier (Bingoal WB), Mattia Bais (EOLO-Kometa), in Emanuele Ansaloni (Technipes #inEmiliaRomagna), prednost pred glavnino pa se je povečala na dve minuti in 26 sekund. Iz ubežne skupine sta odpadla Marcel Camprubi (Q36.5 Pro Cycling Team) in Matteo Montefiori (Technipes #inEmiliaRomagna). 129 km do cilja: Ubežna skupina, v kateri je še vedno osem kolesarjev, se vzpenja na Samone, prvi klanec današnje dirke.



145 km do cilja: Kolesarji se približujejo vznožju prvega vzpona današnje dirke, vzpona na Samone. Klanec bo dolg nekaj več kot šest kilometrov in ima 6.3-odstotni povprečni naklon.



152 km do cilja: Osmerica vztraja na čelu dirke, pred glavnino ima že 2:35 minuti prednosti oz. 1.8 kilometra. 160 km do cilja: Kaj je pred startom povedal prvi kolesar sveta Tadej Pogačar?







172 km do cilja: V ospredju se je izoblikovala ubežna skupina osmih kolesarjev, v kateri so Alex Bogna (Alpecin-Deceuninck Development Team), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Jacopo Mosca (Lidl-Trek), Floris De Tier (Bingoal WB), Mattia Bais (EOLO-Kometa), Marcel Camprubi (Q36.5 Pro Cycling Team), Emanuele Ansaloni in Matteo Montefiori (oba Technipes #inEmiliaRomagna). Pred glavnino imajo trenutno 1:57 minute prednosti. 11.10 - Kolesarska karavana, vključno s Primožem Rogličem (Jumbo-Visma) in Tadejem Pogačarjem (UAE Emirates), ki se je še včeraj ogreval na monociklu, je ob 11.10 startala v mestu Carpi.

Kaj prinaša Giro dell'Emilia?

Verjetno je prav Roglič tisti, ki najbolje pozna to italijansko dirko in zlasti zaključni vzpon San Luca (2,1 km, desetodstotni povprečni naklon), s katerim se je že večkrat v karieri spoprijel. Na prologu na Giru leta 2019 je pometel s konkurenco, dvakrat v letih 2019 in 2021 pa je tudi osvojil Giro dell'Emilio.

Lani je bil junak italijanske dirke Enric Mas, Tadej Pogačar pa je za Špancem takrat zaostal 11 sekund.

A San Luca ne bo edini klanec dneva, na katerega se bodo morali sicer povzpeti petkrat. Pred tem bosta še vzpona na Zocco in Monte Nonascoso. Ko bodo dosegli vrh zadnje omenjenega, jih čaka še skoraj 40 kilometrov vožnje do Bologne, ko bo pred kolesarje prišel kratek, a zahteven vzpon San Luca.

Prvih nekaj sto metrov te ikonične strmine je zelo zahtevnih, saj je tam 14-odstotni povprečni naklon. Cesta se nato nekoliko izravna, čeprav deset odstotkov še vedno ostaja zelo zahtevnih. Ko kolesarji prevozijo zadnji kilometer, sledi oster zavoj levo. Po nekaj ovinkih se začne nov del pekla s približno 400 metri pri več kot 12-odstotnem naklonu, v zaključku tega odseka pa bo celo 16-odstotni naklon.

Po strmem odseku bo najhujše mimo, saj se zadnjih 500 metrov cesta dviga pri šestih odstotkih. V zaključku dirke se bodo kolesarji še štirikrat ob bučni podpori ob progi povzpeli na San Luco – krog po Bologni bo dolg 9,3 kilometra. Po 204,1 kilometra bo znano, kdo bo junak italijanske klasike.

Kdo poleg naših šampionov še spada v krog favoritov za zmago? Pri UAE Emirates imajo ob Pogiju še Adama Yatesa, ki bi lahko iskal pot do uspeha. Ob njima bodo v kadru tudi Juan Ayuso, Diego Ulissi in Rafal Majka. Lanskoletni zmagovalec Enric Mas (Movistar) se bo hotel ponovno izkazati. Pri Jayco AlUla stavijo na Simona Yatesa. Francoz Pavel Sivakov, ki se poslavlja od Ineos Grenadiers, bi prav tako lahko skušal presenetiti, in njegov moštveni kolega Carlos Rodriguez. Nastopili bodo še Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Michael Woods (Israel - Premier Tech), Aleksander Vlasov, Lennard Kämna (oba (Bora-hansgrohe), nadarjeni Romain Gregoire (Groupama-FDJ), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Ben O'Connor (Ag2R Citröen), Giulio Ciccone (Lidl-Trek) …