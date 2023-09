Jumbo-Visma odgovornim sporočila načrt o združitvi

Mednarodna kolesarska zveza UCI naj bi bila že obveščena o nameri združitve Jumbo-Visme in Soudal Quick-Stepa, čeprav prvi mož slednjih Patrick Lefevere zanika, da je obiskal sedež Jumbo-Visme v Den Boschu, a naj bi pri Het Laarste Niuews izvedeli, da je ta teden le prišlo do pogovorov v Bredi glede združitve ekip in morebitnega sodelovanja z novim proizvajalcem koles. Pri Jumbo-Vismi uporabljajo kolesa Cervelo, zdaj pa je v igri proizvajalec Specialized, z njihovimi kolesi pa že kolesari Remco Evenepoel.

Po podatkih nizozemskega medija glavni sponzor Soudal še ni bil udeležen v pogovorih, a naj bi bil za šefa ekipe Jumbo-Visma Richarda Pluggeja ključen faktor pri združitvi ekip.

Foto: Guliverimage

Na UCI so seznanjeni z namero o združitvi za leto 2024, saj se je Plugge sestal s predsednikom UCI Davidom Lappartientom. Prav tako naj bi bil že dogovorjen sestanek med obema in predstavnikom Soudal Quick-Stepa. Če bi želeli, da pride do združitve že v letu 2024, bi potrebovali zeleno luč s strani UCI najkasneje do 15. oktobra. Do takrat mora UCI od vsake ekipe dobiti bančno garancijo, podatke o imenu ekipe, naslovu sedeža ekipe, imenu izvršnega direktorja, imenih glavnih sponzorjev, vodij ekip, kolesarjev …

A je ob določenih okoliščinah možno tudi po tem datumu priložiti vse zahtevano, da UCI poda licenco za ekipo.

V kolikor bo dejansko prišlo do združitve in bo ta vstopila v veljavo, bo kar naenkrat 23 kolesarjev moralo poiskati novega delodajalca.

Veliko se govori o možnem odhodu Primoža Rogliča, ki bi bil rad kapetan na Dirki po Franciji. Zainteresirani naj bi bili pri ekipah Ineos Grenadiers, Bahrain Victorious in Jayco AlUla.