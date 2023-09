Vse bolj vroče okoli Rogličevega prestopa: bogati lastnik si ga nadvse želi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič na radarju Ineos Grenadiers in še drugih ekip.

Foto: Ana Kovač

V kolesarskem svetu se v zadnjem obdobju dogaja ogromno. Govora je o morebitnih združevanjih moštev, prestopih kolesarjev … Vroča žemljica je tudi slovenski šampion Primož Roglič, ki bi rad v prihodnjem letu nastopal na Dirki po Franciji in se boril za rumeno majico. Po informacijah, s katerimi razpolagajo pri WielerFlits, naj bi se pri Ineos Grenadiers zdaj resneje lotili pogovorov glede morebitnega prestopa Slovenca v britansko moštvo. Do 1. oktobra naj bi se odločil, kam ga bo vodila nadaljnja profesionalna pot. Na britanskem spisku naj bi bil tudi Remco Evenepoel, medtem ko je Tadej Pogačar predrag.

Ob pogledu na ekipo pri Ineos Greandiers za naslednje leto lahko vidimo, da nimajo kolesarja takšnega kalibra, ki bi lahko realno napadel rumeno majico na Dirki po Franciji.

Milijarder sir Jim Ratcliffe si nadvse želi pripeljati vrhunskega kolesarja in je pripravljen dodatno odpreti mošnjiček. Poleti je trnek vrgel na Tadeja Pogačarja, vendar iz te moke ne bo kruha. Veliki želji sta Primož Roglič in Remco Evenepoel.

Kaj Martin Hvastija meni glede Rogličeve nadaljnje poti

Pri Jumbo-Vismi je šef ekipe Richard Plugge po koncu Vuelte izpostavil, da je Roglič njihov kralj že od leta 2016, športni direktor Merijn Zeeman je prav tako izpostavil, da imajo z njim še načrte. A ni jasno, kakšne. Jasno je, da si želi Roglič spet napasti rumeno majico na Touru. Ali bo dobil zeleno luč v družbi Jonasa Vingegaarda, je drugo vprašanje.

Pogačar ostaja pri UAE Emirates Agenta Tadeja Pogačarja, Alex Carrera, je nedavno v pogovoru za AS dal vedeti, da so pri Ineos Greandiers letos po Dirki po Franciji potipali, kakšna je možnost, da bi Pogi predčasno zapustil vrste UAE Emirates in se preselil k Ineos Greandiers. "Če ga želijo imeti pred iztekom, se bodo morali najprej pogovoriti z mano. Tadej je vesel pri UAE Emirates. Po letu 2027 bomo videli, kaj se bo zgodilo." Tadej Pogačar trdno ostaja pri UAE Emirates. Foto: Guliverimage Odškodnina za predčasen prestop v kakšno izmed drugih moštev naj bi bila okoli 100 milijonov evrov, zato se Carreri ne zdi takšen scenarij izvedljiv: "Mislim, da Ineos ne bo več vztrajal s podpisom, saj bi morali plačati veliko vsoto denarja za odškodnino. Po koncu leta 2027 pa nisem prepričan."

Po drugi strani se veliko govori o morebitni združitvi ekip Jumbo-Visma in Soudal Quick-Step, zaradi katere bi nastalo veliko odvečnih kolesarjev.

Po informacijah, ki jih imajo pri WielerFlit's in GNC/Eurosport, naj bi dobil Roglič prosto pot, da si lahko poišče novega delodajalca ob plačilu odškodnine, saj ima pogodbo še do leta 2025. Roglič naj bi se ogreval za dvoletno pogodbo, njegov osrednji cilj pa je Tour de France – povrhu vsega bi rad v letu 2024 branil naslov olimpijskega prvaka v posamični vožnji in nastopil na svetovnem prvenstvu v Zürichu.

Pri Ineos Greandiers naj bi bili odločeni v svoje vrste za 2024 pripeljati enega od dveh kapetanov – Rogliča ali Evenepoela –, bolj realna možnost pa bi bil prav prihod slovenskega kolesarja.

Za usluge slovenskega kolesarja naj bi se ogreli tudi pri Bahrain Victorious, Jayco AlUla in Movstar, po nekaterih informacijah pa naj bi se Roglič o nadaljnji poti odločil do 1. oktobra.