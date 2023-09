"Roglič mora udariti po mizi ali zamenjati ekipo" #video

Iz dneva v dan spremljamo nadaljevanje nedeljske kolesarske novice nizozemskega medija WielerFlits, da naj bi moči združili ekipi Jumbo-Visma in Soudal Quick-Step, ki imata v svojih vrstah vrhunske kolesarje. Odzivi prihajajo z vseh strani. O tej temi smo se pogovarjali s slovenskim strokovnjakom Martinom Hvastijo, beseda pa je nanesla tudi na slovenskega šampiona Primoža Rogliča in njegovo prihodnost pri Jumbo-Vismi.

Mnenja glede potencialnega nizozemsko-belgijskega sodelovanja so različna. Veliko prahu se je dvignilo in veliko negotovosti je v zraku. V preteklosti smo že bili priča takšnim združitvam zdajšnje ekipe Soudal Quick-Step, poudarja slovenski strokovnjak za kolesarstvo Martin Hvastija, ki je ob tem izpostavil nesrečno zgodbo Jana Tratnika: "Videl sem že več združitev. Vsaka ne pomeni nujno nekaj dobrega. Če iščeš možnost za združitev dveh ekip, gre ponavadi nekaj narobe. Običajno so to finance. V tem primeru si to težko razlagam. Ekipa Patricka Lefevereja se je že dvakrat združila. Jan Tratnik je na primer ostal na cesti, pa je imel veljavno dveletno pogodbo. Takrat se je ekipa prvič združila z belgijsko ekipo Lotto. V tem primeru je šlo za sorodni ekipi, tu gre za dve ekipi sosednih držav, z različnim konceptom, pristopom. Ne verjamem, da bi to lahko bilo uspešno, tudi če je res."

"V nobenem primeru to ne pelje v pravo smer"

Če bi se združitev zgodila že v letu 2024, bi se sprožil pravi cunami. Vendarle imajo pri Jumbo-Vismi pogodbo sklenjeno s 27 kolesarji, pri ekipi Soudal Quick-Step pa s 24. Ker ima ekipa WorldToura lahko le 30 kolesarjev, to pomeni, da bi morali številni čez noč iskati nove delodajalce.

O tem, kaj bi združitev pomenila za kolesarstvo, ima Hvastija svoje mnenje: "Po mojem mnenju nič dobrega. Že tako ali tako je bila ekipa Jumbo-Visma dominantna na etapnih dirkah. Quick-Step se je v zadnjih 20 letih posvečal klasikam, enodnevnim dirkam. Ne verjamem, da bi lahko združili ta dva koncepta. Če pa ju bodo, bo to pomenilo čisto prevlado, kar ni nikoli dobro. Menim, da se mora v tem primeru odzvati Mednarodna kolesarska zveza. Vprašanje je, ali so dovolj močni, da to preprečijo. V nobenem primeru to ne pelje v pravo smer."

"Roglič bi moral udariti po mizi ali zamenjati ekipo, a bo težko eno in drugo"

Primož Roglič, Jonas Vingegaard, Sepp Kuss in Wout van Aert na eni ter Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe in Kasper Asgreen na drugi strani. Kar naenkrat bi imela ekipa številne vrhunske kolesarje, ki bi ob takšni notranji konkurenci težko potešili svoje apetite. To, da imaš na kupu toliko kapetanov, alfa samcev, je lahko dvorezen meč: "To je najtežje. Poleg tega bi veliko pomočnikov pristalo na cesti. Na koncu bi imeli ob takšni združitvi težave tudi s kapetani, od katerih se pričakujejo najboljši rezultati. V letošnji sezoni in tudi zadnjih smo videli, da to ni preprosta stvar."

Hvastija o temi Rogliča v Jumbo-Vismi

Ob vsem tem se poraja tudi vprašanje, kako se bo nadaljevala pot 33-letnega Primoža Rogliča, ki ima sicer z Jumbo-Vismo pogodbo do konca leta 2025. Tudi če ne bo združitve, bo v nezavidljivem položaju. Zlasti z vidika Dirke po Franciji, na kateri bi rad spet napadal rumeno majico, ki je edina s tritedenskih dirk, ki mu manjka v vitrini. Jasno je, da bo imel glavno besedo v nizozemski ekipi Jonas Vingegaard, ki je bil najboljši na francoskih tleh v zadnjih dveh letih. In kaj o tem meni Hvastija? "Vedno pravim, da je to Primoževa osebna odločitev. Če ima resne načrte zmagati na Dirki po Franciji, mora nekaj narediti. Ali udariti po mizi v svoji ekipi ali zamenjati ekipo. To je jasno. V trenutnem položaju bo težko eno in drugo. Težko je narediti red, ko nekdo misli ali pa je boljši od tebe v ekipi, in težko je zamenjati ekipo pri njegovih letih."