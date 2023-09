Prah se še ni polegel: "Morali bi slišati, kaj Roglič meni o Remcu"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Geraint Thomas in Luke Rowe

Novica o morebitni združitvi kolesarskih ekip Jumbo-Visma in Soudal Quick-Step v prihodnji sezoni še naprej buri duhove med kolesarsko karavano. Kot zadnja sta morebitno združitev pokomentirala kolesarja Ineos Grenadiers Geraint Thomas in Luke Rowe.

Po novici o morebitni združitvi dveh ekip kolesarskih velikanov si drug za drugim sledijo kolesarji, ki jih je novica šokirala tako kot vso širšo kolesarsko javnost. O tem je nedavno v podkastu Watts Occuring spregovoril tudi nekdanji zmagovalec Dirke po Franciji in kolesar Ineosa Geraint Thomas. "O tem nisem imel pojma. Stvar, ki bi jo poudaril, je ta, da Remco sovraži Jumbo-Vismo in Jumbo-Visma sovraži Remca, zato to ne bi moglo delovati, kajne? Razen če bodo imeli različne programe," je bil o morebitnem sodelovanju Remca Evenepoela z nizozemsko ekipo neposreden Thomas, ki se tu ni ustavil.

Remco Evenepoel Foto: Guliverimage

"Morali bi slišati, kaj Roglič meni o Remcu," je bil jasen Thomas, ki se mu je ob tem pridružil tudi moštveni kolega Luke Rowe, ta je dodal, da bosta s tem pogovorom zagotovo dvignila nekaj prahu. "Noče sprožiti kakšnih govoric, ampak zakaj bi Jumbo-Visma želela to narediti? Pravkar so osvojili vse tri Grand Toure," se je spraševal Thomas, Rowe pa mu je hitro odgovoril: "Ker izgubljajo glavnega sponzorja."

A s tem se Thomas ni mogel sprijazniti. "Kako ne moreš dobiti novega glavnega sponzorja, če osvojiš vse, kar je mogoče osvojiti. Tu je 50 kolesarjev, ki so pod pogodbo, kaj se bo zgodilo z njimi, če se ekipi zmešata? Koliko ljudi bo izgubilo svoje službe," je še dejal 37-letni Thomas.

