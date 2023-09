Kolesar Rogličeve Jumbo-Visme šokiran nad novico o združitvi

Novica o združitvi kolesarskih ekip Jumbo-Visma in Soudal Quick-Step v prihodnji sezoni, ki jo je v nedeljo zvečer objavil nizozemski spletni medij WielerFlits, je šokirala kolesarsko javnost, še bolj pa kolesarje dotičnih ekip. Po poročanju kanala Global Cycling Network (GCN) se kolesarjem moštva Jumbo-Visma ni niti sanjalo o dogovarjanju med ekipama, ki ima v svojih vrstah največje zvezdnike tega športa, od Jonasa Vingegaarda, Primoža Rogliča do Remca Evenepoela.

Novica o morebitni združitvi kolesarskih ekip Jumbo-Visma in Soudal Quick-Step v letu 2024 je v nedeljo zvečer z bliskovito hitrostjo zaokrožila po kolesarskih krogih, saj je presenetljiva in odpira kopico vprašanj. Najbolj pereče je seveda vprašanje, kaj se bo zgodilo s kolesarji in spremljevalnim osebjem, če bi v naslednjih treh mesecih do združitve res prišlo, saj sta ekipi za prihodnje leto že zapolnjeni, kdo bo opremljevalec ekipe in kako zadovoljiti želje in ambicije glavnih zvezdnikov ekipe, kot so Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Primož Roglič, Sepp Kuss in Wout van Aert.

Foto: Guliverimage

Glede na poročanje nizozemskega medija WielerFlits naj bi novonastalo moštvo – imenovalo naj bi se Visma-Soudal ali Soudal-Visma – vodil dozdajšnji prvi mož ekipe Jumbo-Visma Richard Plugge, medtem ko naj bi se šef ekipe Soudal, kontroverzni Patrick Lefevere, preselil v nadzorni svet. Dogovori o združitvi so se po poročanju belgijske Sporze začeli že sredi julija letos, se pravi med Dirko po Franciji.

Kolesarji so novico izvedeli šele preko družbenih omrežij

Po poročanju kolesarskega medija Global Cycling Network (GCN) je novica presenetila tudi kolesarje obeh ekip. Po besedah kolesarja Jumbo-Visme, ki je želel ostati anonimen, je bila novica o morebitni združitvi obeh ekip popoln šok. Očitno nihče od kolesarjev v nizozemski ekipi ni vedel za novico, za dogajanje so izvedeli šele prek družbenih omrežij.

"Novico sem izvedel pred desetimi minutami, ko me je sotekmovalec vprašal o tem. Zame je to veliko presenečenje. V ekipi o tem nismo govorili in to je veliko presenečenje," je neimenovani kolesar najdominantnejše ekipe v tem letu v nedeljo zvečer povedal za GCN. Kot je dejal, dvomi v logistiko in časovni termin morebitne združitve.

Za katero moštvo bo prihodnje leto dirkal Primož Roglič? Foto: Guliverimage

Ni prostih mest, tudi mentaliteta je povsem različna

"Če logično razmišljamo, naslednje leto v Jumbu nimamo nobenih mest. Kako lahko s Quick-Stepom združiš 15 kolesarjev? Če bi bilo z Ineosom, bi si mislil, da je to mogoče glede na številke, vendar pri nas, če pogledamo številke, to preprosto ni mogoče. Ampak nikoli ne veš. To je samo moje mnenje. Prav tako ne vem, zakaj bi se dve najboljši ekipi združili. Kaj je razlog?" se je vprašal kolesar in izpostavil tudi vprašanje različnih filozofij in kultur v obeh ekipah.

"Tudi mentaliteta v obeh ekipah je drugačna," je dejal kolesar in opozoril na povsem različen pristop do kolesarjev, ki ga gojita Plugge na eni strani in Lefevere na drugi. "Ne morem reči, da je možnost združitve ničodstotna, a z mojega vidika je zelo nizka," je ocenil anonimni vir iz ekipe Jumbo-Visma in kot eno od možnosti izpostavil, da bi se pogodba o združitvi sicer lahko podpisala razmeroma kmalu, v praksi pa bi začela veljati leta 2025, ko bo verjetno več prostora na seznamih obeh moštev.

Nihče v ekipah Jumbo-Visma ali Soudal Quick-Step novice za GCN ni želel komentirati, tiskovni predstavnik Jumbo-Visme je dejal le, da se v klubu običajno ne odzivajo na govorice. "Veliko jih je bilo ... Jumbo-Visma z Neomom, Ineos z Evenepoelom. In zdaj to ... Odprtih je več možnosti in čas bo pokazal."

Patrick Lefevere ni želel komentirati poročanja o združitvi ekip. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Brez komentarja je bil tudi Patrick Lefevere, ki je nedeljski večer v družbi Remca Evenepoela in njegovega očeta Patricka preživel na nogometni tekmi 1. belgijske lige med Anderlechtom in Bruggejem. V izjavi za belgijsko Sporzo je izjavil le: "Če želite spremljati WielerFlits, to storite. Naredite iz tega, kar želite. Brez komentarja, žal." Kratek in jedrnat je bil tudi Remcov oče. "Šokirani smo, Remco prav tako," je dejal.

